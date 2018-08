ansa

: LaLiga: facile per le grandi, clou Siviglia-Villarreal – LIVE - contribuenti : LaLiga: facile per le grandi, clou Siviglia-Villarreal – LIVE - PaoloMancini30 : @PBPcalcio @andrevsilva19 @LaLiga @SevillaFC Senza schemi senza allenatore senza esterni facile criticare e bollarlo -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Getafe-Eibar e leagnaes-Real Sociedadaprono stasera la 2/a giornata de. In attesa di un colpo di mercato il Real ha un impegno agevole in casa del Girona, come il Barca che non dovrebbe ...