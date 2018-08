L' alba dell' Intelligenza Artificiale

Turismo - il boom dell’albania : prezzi bassi e arrivi quasi raddoppiati. Ma cresce anche il cemento : aree archeologiche a rischio : “Quanto è incrementato il flusso? Direi del 100 percento. Senza ombra di dubbio”. Angela Prete è nell’ufficio imbarco dell’Albania Ferries, l’unica agenzia turistica che cura le tratte Brindisi-Valona e, nei mesi estivi, anche Brindisi-Saranda. “Mai vista tanta gente, la sera c’è una fila di auto che non finisce mai per salire sui traghetti”. Due le corse al giorno, ma in questo periodo se ne è aggiunta anche una ...

Ribera - incendiate le auto dell'assessore Montalbano e del fratello : ... 50 anni, attualmente impegnato nella giunta comunale con delegal al ramo Politiche Sociali e Giovanili, Politiche Comunitarie, Turismo, Sport, Spettacolo e Attività Culturali.

Sardegna : lo spettacolo della Barbagia all’alba di oggi [GALLERY] : spettacolo oggi nella Barbagia di Seulo, in Sardegna: ecco le valli inondate di nebbia e quello che dovrebbe essere lo Spettro di Brocken, o arcobaleno circolare. Le foto scattate alle 7 di questa mattina da Corrado Mascia col drone mettono in risalto l’estrema bellezza di questi territori in parte incontaminati. L'articolo Sardegna: lo spettacolo della Barbagia all’alba di oggi [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Montalbano Elicona (ME) : domenica 19 agosto la rievocazione dell’ingresso di Re Federico III il Grande : E’ uno degli eventi culturali più suggestivi in Sicilia, proposto nell’ambito delle tradizionali Feste Aragonesi, fiore all’occhiello dell’estate montalbanese, il Corteo Storico previsto per domenica 19 agosto a partire dalle ore 18, rievoca il grandioso ingresso di Re Federico III il Grande al Borgo di Montalbano Elicona. Secondo quanto riportato dagli archivi, il Sovrano si recava costantemente a Montalbano accompagnato ...

Mantova - pirata della strada travolge un gruppo di ragazzi in bicicletta e scappa. Rintracciato all’alba : Un gruppo di sei ragazzi in bicicletta è stato investito da un pirata della strada nella notte di mercoledì 15 agosto vicino a Mantova. I sei erano usciti da una discoteca intorno alle 3 e mezza di notte quando un’auto li ha travolti e si è allontanata senza aspettare l’arrivo dei soccorsi. Le vittime hanno fra i 16 e i 17 anni. L’uomo accusato di essere scappato è stato poi fermato dai carabinieri alle 5.30 a Formigosa nel Mantovano. La ...

alba Parietti - la confessione spudorata sulla tv italiana : 'Merito delle mie gambe accavallate se...' : 'Un paio di giri di gambe accavallate'. Ad Alba Parietti non mancano né schiettezza né onestà e intervistata da Leggo spiega cosa c'è dietro il suo storico successo a Galagoal , il programma sportivo ...

“È merito delle mie gambe”. alba Parietti a… tutto campo : «Il mio carattere dominante è stato vincente. Fingevo di sapere tutto ma in realtà non sapevo un tubo. Un grande bluff il mio. Un paio di giri di gambe accavallate e mischiavo le carte. Un po’ come facevo al liceo con i professori». Alba Parietti ricorda Galagol, la tramissione cult degli anni ’90 che le diede la celebrità.«Diciamo che è stata una scommessa improbabile vinta. Andavo contro la corazzata di Aldo Biscardi, eppure hanno deciso di ...

alba Parietti : «Se il pallone in tv è donna - merito delle mie gambe accavallate» : Ha una personalità così forte, dominante, che perfino gli uomini hanno paura di lei. Televisivamente parlando, ovviamente. Perché sono pochi i maschietti a cui non piace vedere l'Alba. Da vicino, ...

Montalbano Elicona - ME - : i carabinieri della locale Stazione - hanno denunciato un allevatore : La scorsa settimana, i militari della Stazione di Montalbano Elicona, nell'ambito delle attività di controllo predisposte per pascolo abusivo nei territori montani del comprensorio delle 'Tholos', ...

SALVO SOTTILE/ "A La7 il periodo più buio - torno in Rai con Prima dell'alba" : SALVO SOTTILE si rimette in gioco con una doppia conduzione su Rai 3. E parla di La7: "Il momento peggiore l'ho vissuto lì, quando Linea gialla è stato cancellato".(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 15:52:00 GMT)

Prima dell’alba : Salvo Sottile si immerge nelle notti estive in prime time su Rai 3. Puntata speciale il 5 settembre : Salvo Sottile, Prima dell'Alba Le lunghe notti estive traboccanti di vita e di storie da scoprire non potevano sfuggire al racconto di Salvo Sottile. Il giornalista è tornato a fare le ore piccole anche nella bella stagione per confezionare uno speciale di Prima dell’alba – il programma di inchieste notturne da lui condotto – che andrà in onda eccezionalmente in prime time mercoledì 5 settembre prossimo. L’appuntamento ...

Salvo Sottile - su Rai 3 la puntata speciale di Prima dell'alba : nel cuore della notte... : Il racconto di Salvo Sottile , con il suo Prima dell'alba , riguarderà anche le lunghe notti estive, di caldo e trasgressioni. Verrà infatti confezionata una puntata speciale del programma, in onda su ...

Le notti dell'estate a Prima dell'alba il 5 settembre in prima serata su Rai3 : Dopo gli ottimi riscontri, sia di critica che di pubblico, della serie andata in onda nei mesi scorsi nella seconda serata di Rai3, torna dal prossimo mese prima dell'alba, il fortunato programma condotto da Salvo Sottile dalle frequenze della rete diretta da Stefano Coletta.L'appuntamento, come annunciato qui su TvBlog, è per uno Speciale di prima serata che farà da lancio alla nuova serie della trasmissione prodotta dalla Stand by me di ...