La Strada dell' Arcone | ancora una groviera pericolosissima

Nuoro - nel periodo estivo quasi 2mila contravvenzioni al codice della Strada : L'attività proseguirà nelle prossime giornate, durante le quali sono anche in programma eventi tradizionali e spettacoli, nel capoluogo ed in provincia. F.G. L'articolo Nuoro, nel periodo estivo ...

“Sarai sempre con noi”. Greta Celeste ennesima vittima della Strada - morta a 23 anni. Incidente da brividi : Doveva essere il mese del riposo prima di tornare a capofitto sui libri e proseguire la propria carriera universitaria. Eppure, questo agosto 2018, la famiglia di Greta Celeste non lo dimenticherà mai più: una comunità in lutto, quella di Acate, comunità montana del ragusano, in Sicilia. Martedì 21 agosto, intorno alle ore 19, un impatto fatale ha portato via, troppo presto, la giovane Greta, 23 anni. Un Incidente stradale che non le ha lasciato ...

“Come farò senza di te?!”. Sedicenne investita da un pirata della Strada : Sofia Tedesco non ce l’ha fatta. Il gesto della famiglia è da brividi : L’ennesima notte di sangue sulle strade italiane di un agosto maledetto è finito con il più tragico degli epiloghi. Lo scorso 11 agosto, in terra sicula, precisamente ad Agrigento, un pirata della strada – ancora ricercato – ha travolto uno scooterone sul quale viaggiavano due minorenni. Un ragazzo di diciassette anni – che ha riportato poche ferite e qualche escoriazione – e una ragazzina di sedici. Da subito le ...

Crollano calcinacci dal viadotto dell’autoStrada Messina-Catania : “Auto sfiorate - alcune hanno sbandato e tamponato” : “Crollano calcinacci di grosse dimensioni dal viadotto autostradale numero 15 sulla A18 Messina-Catania, in direzione della città dello Stretto, e che attraversa la rete autostradale circa 500 metri prima dell’uscita per Giarre, in provincia di Catania“: lo denuncia il Codacons, che annuncia la presentazione di un esposto alla Procura di Catania. “Diversi testimoni raccontano come siano crollati dei calcinacci di grossa ...

Tir finisce contro pilone dell’autoStrada. I Vigili del Fuoco : “Urgente riparare la struttura” : L'incidente è avvenuto ieri mattina lungo l'autostrada A4, nel comune di Verona: un tir è finito contro un pilone dell'autostrada che ha riportato delle microfessurazioni.Continua a leggere

Cellulari in auto - il codice della Strada non è cambiato : (Foto: Artur Debat/Getty Images) Di fatto si tratta della solita catena di Sant’Antonio che viene distrattamente ricondivisa migliaia di volte su WhatsApp. In questo caso, però, il ritorno della classica bufala sulle modifiche imminenti al codice della strada è (involontariamente) favorito dal dibattito politico, dato che sono davvero allo studio da parte del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli alcuni ...

La bufala sulle nuove regole del Codice della Strada : Sta circolando molto, dice che una nuova regola prevederà il ritiro immediato della patente per chi usa il cellulare alla guida, ma non c'è nessuna nuova regola The post La bufala sulle nuove regole del Codice della strada appeared first on Il Post.

Giorgetti frena sulla revoca delle concessioni autoStradali : 'Prima di nazionalizzare bisogna revocare, se si arriverà alla fine della procedura' di revoca della concessione ad Autostrade, dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo ...

Infrastrutture : "sicurezza strutturale delle arterie Stradali presenti in Umbria - con particolare riferimento a viadotti e gallerie" - ... : I consiglieri regionali Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari , M5S, , annunciano la presentazione di una interrogazione alla Giunta sul tema della sicurezza strutturale delle arterie stradali ...

Incidenti Stradali - strage di bambini dall'inizio dell'anno : Rapporto choc dell'Asaps sulle piccole vittime: 29, 11 solo quest'estate. L'esperto: "Servono regole più severe"

La Strada in salita della Grecia per riprendersi dalla crisi : Il 20 agosto per la Grecia si chiuderà l’ultimo dei tre pacchetti di salvataggio. L’economia ha ripreso a crescere, ma la crisi ha creato danni duraturi. Leggi

Incidente Stradale fra auto e scooter in viale dello Sport - un ferito : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Scontro nel pomeriggio del 19 agosto. In viale dello Sport, in prossimità di una rotatoria Incidente fra auto e scooter in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale. Sul luogo personale sanitario del 118 per le cure mediche nei confronti ...