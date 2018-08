La sfida dei partiti paneuropei alle prossime elezioni Ue Volt e gli altri

L'ultima sfida dei Casadei : "Il liscio insegnato a scuola" : "Romagna mia, Romagna in fiore": ora i campioni assoluti del ballo liscio made in Italy e della sua cultura sognano di conquistare, certamente non le piste da ballo dell'universo mondo missione ormai arcicompiuta ma le scuole del Belpaese, "con un corso ad hoc sul liscio e la sua cultura. Un corso già testato da proporre a livello regionale e poi nazionale", viene spiegato. Il motivo è presto detto: "C'è in giro una voglia forte di appartenenza ...

Nuoto : Panziera e Quadarella - le luci dei riflettori si accendono. La vera sfida sarà non rimanerne accecate : Simona Quadarella e Margherita Panziera, dopo aver incantato nella vasca di Glasgow totalizzando complessivamente 4 ori europei nel Nuoto (3 la romana e 1 la veneta), si stanno godendo una fase di stacco meritata ed anche le luci della ribalta. Come era scontato che fosse, l’attenzione mediatica si è catalizzata su di loro, brave in acqua e di bella presenza. E così, nella settimana trascorsa, le interviste su testate sportive e non ...

Il tramonto del diesel e la sfida elettrica mettono a rischio gli utili dei big dell'auto : Gli impatti maggiori, avverte la società di consulenza, si avranno soprattutto in Germania e in Italia, Paesi dove l'industria delle quattro ruote è rilevante per l'economia. In proposito, lo studio ...

DIRETTA / Lazio Napoli streaming video Dazn : la sfida dei bomber - probabili formazioni - orario e quote : DIRETTA Lazio Napoli, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dell'Olimpico. Esordio con il botto per le due squadre nella nuova Serie A(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:26:00 GMT)

Diretta / Chelsea Arsenal streaming video e tv : la sfida dei grandi ex. Orario - quote e probabili formazioni : Diretta Chelsea Arsenal, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live. Seconda giornata in Premier League, i Blues di Sarri arrivano da un 3-0 esterno(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 14:42:00 GMT)

Offerte Ho Mobile e Kena Mobile : la sfida a Iliad dei due operatori virtuali - Promozioni a confronto : Offerte Iliad, Ho Mobile e Kena Mobile a confronto Offerte Ho Mobile e Kena Mobile: la sfida a Iliad dei due operatori virtuali - Promozioni a confronto Ancora poche sottoscrizioni e l'offerta di ...

La corsa nel Dna e la sfida nella finale dei 1500 : i fratelli Ingebrigtsen incantano Berlino - la storia più bella la scrive il piccolo Jakob : I fratelli Ingebrigtsen incantano Berlino, tutti e tre si sfidano nella finale dei 1500: la storia più bella la scrive il piccolo Jakob Grande spettacolo a Berlino con gli Europei di Atletica 2018. Al termine della rassegna europea di nuoto, nella quale gli italiani hanno regalato fortissime emozioni e grandi soddisfazioni, l’attenzione di sposta da Galsgow a Berlino per le gare di tutte le discipline di atletica leggera, dal ...

Musulmani - gay e dive tv.I nuovi volti dei democratici lanciano la sfida a Trump : Il primo candidato musulmano alla guida di uno Stato Usa, paladini dei sindacati, dive tv, il popolo Lgbt e rappresentanti di Main Street per ripartire dal basso. Inizia il prossimo 6 novembre l’offensiva elettorale anti-Trump, con l’appuntamento alle urne per il voto di Metà mandato, con cui si rinnovano 435 seggi ala Camera, 35 al Senato e 39 gov...

Musulmani - gay e dive tv.I nuovi volti dei democratici lanciano la sfida a Trump : Piccola imprenditrice, con una campagna squattrinata, è già riuscita a cooptare il 40% dei consensi tra i democratici, simbolo di un ritorno al passato, ovvero a Main Street , l'economia reale, dopo ...

Atletica - Europei 2018 : le semifinali dei 100 metri. Filippo Tortu con Ujah - sfida Jacobs-Hughes - Vicaut con Ali : Definita la composizione delle semifinali dei 100 metri maschili agli Europei 2018 di Atletica leggera. Dopo le batterie disputate oggi pomeriggio (da cui erano esentati tutti i big in virtù del ranking stagionale), si è delineato il quadro delle tre semifinali in programma dalle ore 19.30 di martedì 7 agosto. I primi due classificati di ogni serie e i due migliori tempi di ripescaggio accedono alla finale che si disputerà alle ore ...

Elezioni Zimbabwe - Mnangagwa vince con il 50 - 8% dei voti. Lo sfidante Chamisa : “Voto truccato”. La polizia interrompe la conferenza stampa : Opposizioni in rivolta in Zimbabwe e paese sotto assedio, per la vittoria alle Elezioni di Emmerson Mnangagwa. L’ex delfino di Robert Mugabe e leader del partito Zanu-Pf, ha vinto le storiche Elezioni che si sono tenute il 30 luglio, ed è stato eletto presidente. Mnangagwa ha ottenuto il 50,8% dei voti, battendo l’avversario Nelson Chamisa, del partito di opposizione Mdc, con il 44,3%. E proprio lo sfidante ha parlato di brogli e di ...

Fca : tra scetticismo dei mercati e presunti matrimoni - la prima sfida del venditore Manley è trovare qualcosa da vendere : La designazione di Mike Manley, 54enne inglese ex numero uno di Jeep, come successore di Sergio Marchionne alla guida di FCA ha avuto come effetto immediato le dimissioni di Alfredo Altavilla, fino a poche ore fa responsabile del gruppo per tutta l’area Emea (le deleghe sono andate ad interim al neo ad), molto vicino a John Elkann, ma soprattutto l’altro candidato “forte” alla poltrona di CEO. Non un normale ...

«Con Marchionne abbiamo sfidato l’Italietta della rendita e dei ricatti» : In questi anni, di Fiat si è discusso e narrato molto in Italia con categorie più utili a descrivere la cronaca rosa che una grande vicenda industriale. Troppo spesso si passa dall’elogio all’azienda a una generalizzata demonizzazione di quello che hanno fatto i sindacati....