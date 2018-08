La risposta del Napoli a De Magistris | ' Parole inutili e inconcludenti'

Nadia Toffa - post finti e dubbi sulla sua salute? La risposta della conduttrice : Nadia Toffa, post social finti e dubbi sulla sua salute? La risposta della giornalista Nadia Toffa è pronta a montare nuovamente in sella a Le Iene a settembre. Le sue condizioni di salute dopo la cura del cancro (da cui è stata colpita nei mesi scorsi) sono migliorate e dunque a breve tornerà in tv, […] L'articolo Nadia Toffa, post finti e dubbi sulla sua salute? La risposta della conduttrice proviene da Gossip e Tv.

Nina Moric e la foto sexy in costume. Fan al vetriolo : «Ti è sparito il lato B». La risposta della modella spiazza tutti : Nina Moric torna a far parlare di sé. Dopo la pace con Fabrizio Corona e le vacanze in Salento con il figlio Carlos Maria, la modella croata strega i fan con una foto che non lascia spazio...

MAURIZIO BATTISTA : "IO E ALESSANDRA MORETTI CI SIAMO LASCIATI"/ Video : la risposta social dell'ex compagna : MAURIZIO BATTISTA: "Io e ALESSANDRA MORETTI ci SIAMO lasciati". Video ultime notizie, il comico annuncia la separazione: "il nostro amore ora tutto per Anna"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:00:00 GMT)

Nainggolan in discoteca con Corona - arriva la risposta del centrocampista : “solo cazzate” [GALLERY] : Radja Nainggolan risponde alle polemiche imperversate sul web dopo la pubblicazione delle foto che lo vedono accanto a Fabrizio Corona in una discoteca di Bergamo Radja Nainggolan risponde alla polemica scoppiata sul suo conto, dopo la pubblicazione di alcune foto accanto a Fabrizio Corona in una discoteca di Bergamo. Il calciatore dell’Inter è stato immortalato mentre trascorre del tempo nel privé del locale assieme all’ex re ...

F1 - Vettel come Schumacher? Il pilota della Ferrari dà una risposta (sincera) all’importante quesito : Sebastian Vettel sfata il paragone con Michael Schumacher e parla della sua carriera in Ferrari ricca di obiettivi ambiziosi Al ritorno dalle vacanze ed in attesa di affrontare un weekend impegnativo, Sabastian Vettel rilascia un’interessante intervista a Formula1.com. Al sito ufficiale dello sport di cui è protagonista, il tedesco della Ferrari svela particolari importanti della sua carriera, in cui un ruolo importante hanno gli ...

I Cinquestelle puntano il dito su Raneri : botta e risposta sui conti del Comune : Oggi questa amministrazione ha la grande opportunità di avere reclutato professionisti prestati alla politica e non "professionisti della politica". Perciò appare giusto e doveroso comunicare ai ...

Criticatissimo il selfie di Salvini ai funerali di Genova : la risposta del ministro : Il selfie di Matteo Salvini ai funerali di Genova è verità, e non corrisponde ad una bufala, come alcuni hanno pensato. Il ministro dell'Interno si è presentato alla Fiera del capoluogo ligure insieme ad alcuni altri rappresentati del governo, tra cui lo stesso Di Maio. All'uscita dal padiglione B al termine dei funerali, il vicepresidente del Consiglio è stato accolto tra applausi e strette di mano. Una ragazza gli si avvicina e gli chiede di ...

“Ecco cosa faremo”. Crollo ponte Morandi - parla Autostrade. Immediata la risposta della città e del governo : È il tempo della prese di responsabilità, e di dire cosa si farà nell’immediato. A parlare è direttamente Autostrade: “Un fondo per esigenze immediate delle vittime che verrà gestito dal Comune, un progetto per ricostruire il ponte in acciaio in otto mesi, un fondo per indennizzare tutti coloro che saranno costretti a lasciare le loro case durante la ricostruzione”. Così l’amministratore delegato di Autostrade per ...

Roma - ponte della Magliana : interrogazioni senza risposta da gennaio : Intanto, la città si stringe a Genova: Colosseo, Palazzo Senatorio e Fontana di Trevi spenti, spettacoli di stasera , Colosseo, Foro di Augusto e Foro di Cesare, sospesi, il vicesindaco Luca Bergamo ...

Il giornale titola : ''Emma Marrone lesbica? Tutta la verità". La risposta della cantante mette tutti a tacere : "Emma Marrone lesbica? Tutta la verità!". La scritta compare a caratteri cubitali sulla copertina di un giornale di gossip. Un titolo poco elegante, che non è stato gradito dalla cantate. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato lo scatto, rispondendo in prima persona. "Adesso ve la dico io la verità", si legge sul post apparso sui social, "La verità è che fate schifo, molto schifo! La verità è che ...

C'è un'interrogazione parlamentare del 2016 sui cedimenti del Morandi - ma è rimasta senza risposta : Era il 28 aprile del 2016 quando il senatore Maurizio Rossi presentava una interrogazione all’allora ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio per denunciare il cedimento dei giunti su Ponte Morandi, che due anni dopo, martedì 14 agosto, cioè oggi, sarebbe crollato a causa – sembra - di una spaccatura strutturale, causando decine di vittime. “Non ho mai ricevuto risposta a quella ...

Rom e inclusione - la risposta dei bambini ai deliri razzisti : E mentre in tutta Italia il clima si arroventa di deliri razzisti contro i rom e gli immigrati, i nostri bambini studiano, leggono, nuotano, giocano, vanno in bici e puliscono i parchi con i bambini rom e immigrati. Da anni siamo “famiglia di appoggio” e quasi ogni pomeriggio ospitiamo bimbi rom e non solo. L’“affido diurno”, o “appoggio familiare”, è un servizio importante (e forse ancora poco conosciuto) per creare reti di solidarietà, per ...

Calciomercato Milan - offerta per Castillejo : anche Bacca nella trattativa - la risposta del Villarreal : Prosegue senza sosta il lavoro del direttore dell’area tecnica rossonera Leonardo per rinforzare la rosa a disposizione di Rino Gattuso. Dopo l’arrivo di Bakayoko in prestito dal Chelsea, il dirigente rossonero starebbe cercando un altro centrocampista (sogno Milinkovic-Savic) e un esterno d’attacco. A quest’ultimo riguardo, al Milan viene accostato – con sempre maggior insistenza – il nome di Samu Castillejo, 23enne in ...

Erdogan : risposta della Turchia nella guerra commerciale USA - : Il presidente Tayyip Erdogan ha parlato di come la Turchia risponde al trading della guerra scatenata dalle autorità statunitensi. Le parole del leader turco le riporta l'agenzia Anadolu. In ...