La morte di Alfio Longo | messinscena per un delitto

(Di venerdì 24 agosto 2018) Il 27 agosto 2015 a Biancavilla, Catania, ci si risveglia nel panico. In una villetta di una coppia di anziani alle pendici dell’Etna alcuni malviventi sarebbero entrati per un raid nello stile di Arancia Meccanica. Così è morto, 67 anni, elettricista in pensione, aggredito insieme alla moglie Vincenzina Ingrassia. È lei la testimone dell’accaduto. Lei che racconta della rappresaglia dei banditi quando lui ha gridato loro, nonostante avessero un passamontagna: «Vi ho riconosciuti». È allora che lo hanno colpito alla testa con un ceppo per il camino, massacrandolo. Il tutto per portar via qualche centinaio di euro e la fede nuziale. Ma solo quella di lui. Vincenzina, infatti, ce l’ha ancora addosso. Il giallo Il primo problema che devono risolvere gli investigatori è quello dei cani randagi, che trovavano ospitalità davanti a casa: nessuno li ha sentiti abbaiare. Forse non lo ...