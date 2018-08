La mafia che non t' aspetti

Bari - i magistrati a Mattarella - Csm e Bonafede : “Senza sede paralisi indagini - anche quelle sulla mafia foggiana” : “Date una sede oppure sarà paralisi nelle indagini, anche quelle riguardanti la mafia foggiana, un’emergenza nazionale”. È il cuore della lettera inviata dai magistrati di Bari al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Csm e al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La nota, scritta al termine di un’assemblea dei pubblici ministeri convocata dal procuratore capo Giuseppe Volpe, ripercorre i problemi legati ...

mafia : 27 anni fa omicidio Libero Grassi - Addiopizzo 'contro racket poche denunce' (3) : (AdnKronos) - Alle 15.30 al Porto della Cala prenderà il via la seconda edizione della 'Vela per l'inclusione', la veleggiata in barche d’altura con i ragazzi di piazza Magione accompagnati da Addiopizzo e Lega Navale Italiana. Alle 17.30 al Parco Libero Grassi il dibattito 'Parco Libero Grassi: a c

mafia : 27 anni fa omicidio Libero Grassi - Addiopizzo 'contro racket poche denunce' (2) : (AdnKronos) - La traversata in barca si concluderà al Parco intitolato a Libero Grassi dove, tra cittadini, associazioni e istituzioni, si svolgerà un confronto sulla riapertura dell’area e sull’avvio di un percorso di progettazione e gestione partecipata. "La riappropriazione e la valorizzazione di

mafia : 27 anni fa omicidio Libero Grassi - Addiopizzo 'contro racket poche denunce' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - Una giornata di iniziative in ricordo di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso da Cosa nostra il 29 agosto del 1991 per essersi ribellato al racket delle estorsioni. Nel 27esimo anniversario della sua morte la famiglia e l'associazione Addiopizzo hanno promosso una seri

Rita - la signora che la strage ha reso icona dell'antimafia : Era nata a Palermo il 2 giugno del 1945, nel popolare quartiere della Kalsa dove c'era la farmacia di famiglia. Ma la Rita Borsellino che oggi piange tutta Italia, quella che instancabile andava di scuola in scuola a raccontare ai ragazzi suo fratello Paolo e perché si deve dire no alla mafia è nata dopo, molto dopo. Il 19 luglio del '92, per l'esattezza. Il giorno maledetto della strage che sotto casa sua, in via D'Amelio, uccise suo ...

Rita Borsellino - la rivoluzionaria gentile che ha unito la sinistra per l’ultima volta. Crescendo l’ultima generazione antimafia : Curriti, curriti, cu’ Rita. Nel 2006 i social network ancora non esistevano, ma quello slogan inviato via sms riuscì comunque a diventare virale. Era tipo il suono di un tamburo. Una specie di chiamata alle armi laica che nella primavera di dodici anni fa attraversava l’Italia comparendo sui cellulari di tutti i maggiorenni nati in Sicilia. E che in Sicilia tornarono: alcuni per qualche giorno, altri per tutta la campagna elettorale. ...

STATO-mafia/ Mieli - lo schema destra-sinistra non aiuta a capire il 1992-95 : Per capire la trattativa STATO-MAFIA non servono le categorie di destra e di sinistra. SALVATORE SECHI a proposito di un recente articolo di Paolo Mieli(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 06:09:00 GMT)STATO-MAFIA/ I buoni motivi per pubblicare su internet motivazioni e sentenze, di S. SechiSTATO-MAFIA/ La storia passa, resta l'idea folle di governare l'Italia con le toghe, di S. Sechi

Tutti - anche le persone normali possono vincere la mafia - dice Federica Angeli : “Vorrei che le persone, sfogliando queste pagine, capissero che se ci sono riuscita io, persona normale, allora Tutti possono sfidare e vincere la mafia”. A parlare con l'Agi è Federica Angeli, cronista di Repubblica. La giornalista stava facendo un reportage quando, il 23 maggio del 2013, Armando Spada — cugino di Carmine Spada, detto Romoletto – la sequestra insieme a due operatori. La privazione della ...

mafia - “è il tesoriere di Messina Denaro”. Sequestrati 60 milioni a imprenditore. “Finanziamenti anche da Banca Etruria” : Un signor Nessuno. Mai un’indagine, nemmeno un collegamento, seppur lontano, con gli ambienti mafiosi. Giovanni Savalle era un perfetto sconosciuto agli uomini dell’AntiMafia siciliana. Qualche precedente per reati economici e finanziari, niente di più. Adesso il ragionere 53enne, imprenditore alberghiero originario di Castelvetrano come il superboss latitante di Cosa Nostra, viene visto sotto un’altra luce dai finanzieri del ...

mafia : confiscati 32 milioni al boss catanese 'Scarface' - aveva anche un trono - : Beni per 32 milioni di euro sono stati confiscati su provvedimento della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania, a William Alfonso Cerbo attualmente agli arresti domiciliari per ...

mafia : L.Orlando - anche per via Palestro si arrivi a verità giudiziaria e storica : Milano, 27 lug. (AdnKronos) – “Ora che diverse sentenze giudiziarie stanno contribuendo a fare finalmente luce sul contesto in cui le stragi del ’92 e del ’93 furono pensate e messe in atto da Cosa nostra ed hanno individuato responsabilità per la ‘trattativa fra Stato e Mafia’, è giunto il momento che anche sulla strage di via Palestro si arrivi ad una verità giudiziaria e storica che restituisca giustizia ...

mafia : Sala - inaccettabile che su via Palestro non sia stata fatta piena luce (2) : (AdnKronos) - E accanto alla memoria "dobbiamo continuare nello straordinario impegno milanese nella lotta alla Mafia. Richiede afflato civile e passione vera, ma anche specializzazione e competenza. Vogliamo continuare a infliggere sconfitte alla Mafia. A Milano si sono mobilitate scuole, media, so

mafia : Sala - inaccettabile che su via Palestro non sia stata fatta piena luce : Milano, 27 lug. (AdnKronos) - A 25 anni dall'attentato di stampo mafioso di via Palestro a Milano, oggi la città ha ricordato le vittime. "Sono passati 25 anni, ma la memoria è ancora molto viva" ha detto il sindaco Giuseppe Sala, evidenziando che "la cifra di Milano, di questa Milano, è fatta di me