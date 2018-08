La casa-vacanze non esiste | l’intero paese li aiuta | “Avete un mare bello | ma il cuore di

Turisti truffati - la casa per le vacanze non c'è : tutto il paese li "adotta" : "Avete un mare bello, ma il cuore di più", raccontano su Facebook Laura e Gianluca, la cui vacanza in Salento non era certo...

“Così vi svuotano casa”. Allarme furti durante le vacanze in tutta Italia : Il mese delle vacanze per eccellenza, quello di agosto, durante il quale ogni anno migliaia e migliaia di Italiani scelgono di partire per andare a cercare un po’ di fresco in mete lontane o vicine, nella maggior parte dei casi privilegiando il mare ma senza trascurare vette fresche e passeggiate in mezzo alla natura. Rimanere in città a subire afa e temperature insostenibili è un vero e proprio delitto, il richiamo delle ferie ...

Giallo nella casa vacanze : l’85enne trovato morto è stato ucciso dalla moglie con un cavo : L'autopsia ha confermato l'ipotesi dell'omicidio e del tentato suicidio. Un'anziana signora ha ucciso il marito, malato da molto tempo di Alzheimer, soffocandolo con il cavo di ricarica del telefonino. La donna ha poi preso una massiccia dose di tranquillanti, ed è stata ritrovata in stato di shock accanto al cadavere.Continua a leggere

Giallo nella casa vacanze : 85enne morto soffocato - la moglie accanto in stato confusionale : Giallo a Frontone, in provincia di Pesaro e Urbino dove un uomo è stato ritrovato morto in casa, al suo fianco la moglie, di 80 anni, in stato confusionale. Una delle ipotesi, avvalorata dal ritrovamento di un biglietto, è che si sia trattato di un omicidio e poi di un tentato suicidio.Continua a leggere

Giallo nella casa delle vacanze : morto con segni di soffocamento - lei in stato confusionale : FRONTONE - Li hanno trovati i vigili del fuoco: lui morto, lei a terra in stato confusionale. Si tratta di due coniugi, lui di 85 anni e lei di 80, che stavano trascorrendo un poeirodo di riposo nella ...

Le vacanze romane dei vip : al lago - a Ostia o in piscina a casa : piscina in città, lago o parchi acquatici? In attesa delle sospirate vacanze in molti vanno a caccia delle mete che danno un po' di refrigerio nei dintorni della Capitale. A scappare dalla calura ...

Giallo ad Adrano - coniugi emigrati tornano al paese per le vacanze : trovati morti in casa : Le due vittime, Antonino Bua di 51 anni e la moglie Concetta Barbera di 48 anni, sono state rinvenute da una delle figlie nell'abitazione di famiglia nel Catanese. Al momento del ritrovamento erano distesi e senza segni di violenza sul corpo ma avevano entrambi le bocche piene di bava bianca.Continua a leggere

La ditta veneta che offre la casa al mare per le vacanze dei suoi dipendenti : MARCON - vacanze assicurate al mare per i dipendenti , e familiari, del Colorificio San Marco di Marcon che ha messo a disposizione un appartamento a Marina di Montemarciano sulla costa marchigiana . ...

Save the Children - un bambino su due passa le vacanze a casa : Più della metà dei bambini e degli adolescenti, in Italia, non può fare una vacanza di almeno quattro giorni lontano da casa e oltre 3 ragazzi su 5 tra i 15 e i 17 anni di età, quasi il doppio ...

Povertà - in Italia più di un bambino su due non può fare le vacanze lontano da casa : Save the Children lancia l'allarme: "Il tempo estivo dei bambini e dei ragazzi è un tempo fondamentale per la loro crescita e deve essere un tempo ricco di scoperte e di esperienze. È dunque quanto mai importante che le città si attrezzino per offrire ai ragazzi luoghi e spazi adeguati dove svolgere gratuitamente attività ricreative, sportive e culturali che altrimenti resterebbero loro precluse".Continua a leggere

Vacanze - 6 italiani su 10 preoccupati per furti in casa : Teleborsa, - Più di 6 italiani su 10 sono molto o abbastanza preoccupati di subire un furto in casa. I più angosciati, sono i pugliesi con il 71,5% che teme di trovarsi i ladri in casa, seguiti dall'...

Vacanze - 6 italiani su 10 preoccupati per furti in casa : Più di 6 italiani su 10 sono molto o abbastanza preoccupati di subire un furto in casa. I più angosciati, sono i pugliesi con il 71,5% che teme di trovarsi i ladri in casa, seguiti dall'Emilia Romagna ...

Vacanze : 6 italiani su 10 preoccupati per i furti in casa : Più di 6 italiani su 10 sono molto o abbastanza preoccupati di subire un furto in casa. E’ quanto emerge da un’analisi di Uecoop sugli ultimi dati Istat alla vigilia del primo grande esodo di agosto con milioni di automobilisti verso le principali località turistiche al mare e in montagna. I più angosciati – spiega Uecoop – sono i pugliesi con il 71,5% che teme di trovarsi i ladri in casa, seguiti dall’Emilia Romagna con il 69%, e da Lazio ...

Niente vacanze in estate? Cinque idee su cosa fare per chi resta a casa : cosa fare se ad agosto si resta in città? Ci sono tantissime attività per rilassarsi e divertirsi. Ecco almeno Cinque idee grazie alle quali non avrete nulla da invidiare agli amici che volano verso mete lontane: giochi sullo smartphone, shopping e tanto sport.Continua a leggere