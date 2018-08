La Boldrini torna all' assalto | Salvini ora dimostri di essere un uomo

ilgiornale

: RT @TELADOIOLANIUS: #inonda #diciotti La #Boldrini , bella abbronzata, finite le ferie torna in passerella. #IoStoConSalvini #NessunoConLa… - Gb13Giovanna : RT @TELADOIOLANIUS: #inonda #diciotti La #Boldrini , bella abbronzata, finite le ferie torna in passerella. #IoStoConSalvini #NessunoConLa… - risoltoilmister : RT @TELADOIOLANIUS: #inonda #diciotti La #Boldrini , bella abbronzata, finite le ferie torna in passerella. #IoStoConSalvini #NessunoConLa… - eXXo59 : RT @TELADOIOLANIUS: #inonda #diciotti La #Boldrini , bella abbronzata, finite le ferie torna in passerella. #IoStoConSalvini #NessunoConLa… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Lauraall"attacco. Ieri sera l"ex presidente della Camera era a Catania, al molo di Levante, per far visita ai migranti ancora a bordo della nave Diciotti della Giardia costiera. E in serata aveva lanciato la sua sfida al ministro dell"Interno, definendoun politico "spietato" con i deboli.Bene. Oggi la Diciotti è ancora lì ferma al porto. Il comandante della nave, in una intervista a La Verità, ha smentito gli allarmismi di pm e Ong, sostenendo che a bordo è tutto tranquillo. Certo, in mattinata alcuni migranti hanno dato vita a una sorta di sciopero della fame, ma il tutto è rientrato abbastanza in fretta.La, però, continua a usare la vicenda per attaccare l"avversario politico leghsita. "A bordo della Diciotti ho trovato persone provate e preoccupate perché non sanno cosa stia succedendo - ha detto l'ex presidente a Tgcom24 - Sono preoccupata per le ...