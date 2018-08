La Boldrini chiede che qualcuno faccia rinsavire Salvini 

agi

: I profughi che per protesta scelgono lo sciopero della fame, la Boldrini piagnucolante che davanti alla nave a Cat… - Marcodelfreo : I profughi che per protesta scelgono lo sciopero della fame, la Boldrini piagnucolante che davanti alla nave a Cat… - Agenzia_Italia : Laura #Boldrini chiede che qualcuno faccia rinsavire #Salvini #Diciotti - GpCasagni : Bisogna combattere il sessismo imperante a sinistra. I bimbi sono scesi ma perché mai, come chiede Boldrini, dovreb… -

(Di venerdì 24 agosto 2018) "Salvini sta cercando il conflitto tra i poteri dello Stato, il suo obiettivo è generare caos. Sbeffeggia la magistratura, non rispetta il presidente della Camera, ricatta gli alleati di governo. Un vero bullo". Lo ha detto la parlamentare Lauraintervistata da The Post Internazionale. “Penso chedebba faril ministro e fargli capire che siamo in uno Stato di diritto, e in uno Stato di diritto non si fanno ricatti e non si applicano questi metodi", ha aggiunto. "Salvini sta tenendo in ostaggio l’equipaggio e 150 persone perre il riscatto all’Unione europea".