La beauty uniform di Meghan Markle

vanityfair

(Di venerdì 24 agosto 2018) Dalla vita di set agli impegni di Corte, il salto, per, è stato grande. Il matrimonio col Principe Harry, infatti, ha significato uno stravolgimento radicale della sua vita, e perché no, anche del suo stile. Ma mentre il guardaroba della sua vita passata è stato totalmente rimpiazzato da abiti a lunghezza discreta e cappellini d’ordinanza, sul frontele trasformazioni sono state più lievi. LEGGI ANCHELa lezione di stile di, lo chignon da ballerina Un po’ perché, fin dai tempi di Suits, non è mai stata un’amante dei look troppo elaborati e costruiti (fatto che ha agevolato la sua naturale conversione a make-up soft, poco stratificati e dai toni neutri imposti dalla Corona); un po’ perché fin da prima di essere insignita del titolo di Duchessa,ha saputo mettere a punto la suatrovando, con l’aiuto di se stessa e con le ...