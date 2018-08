Juventus | Ronaldo riparte da quell' applauso allo Stadium

Ronney dice Juventus : 'Con Cristiano Ronaldo vinceranno la Champions League' : Wayne Rooney vota Cristiano Ronaldo. E, di conseguenza, vota Juventus. L'ex fenomeno del Manchester United, oggi attaccante del DC United, squadra di MLS, ha parlato con tono di ammirazione nei ...

Video Cristiano Ronaldo : 'La Juventus - la Champions e il tempo libero' made in Dazn : "A fronte di un business che cresce a livello internazionale e che supera nuovi confini, riteniamo importante legarci alle grandi star dello sport che fanno lo stesso" ha commentato James Rushton , ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - Vieri ironizza sull’invidia delle rivali : “rosicano tutte” : Christian Vieri commenta l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, l’ex calciatore bianconero confronta CR7 al Ronaldo Il Fenomeno “E’ arrivato in Italia a 33 anni e dicono che è vecchio, che non farà mai i gol delle scorse stagioni, ma rosicano tutti perché la Juventus ha tirato fuori 100 pappardelle, l’ha comprato e ha preso il numero uno”. Christian Vieri, ex bianconero, commenta l’affare ...

Rooney non ha dubbi : “Cristiano Ronaldo farà vincere alla Juventus la Champions League” : Wayne Rooney parla della Juventus di Cristiano Ronaldo, l’ex calciatore del Manchester United è sicuro: “i bianconeri vinceranno la Champions League” Wayne Rooney pare già sapere con largo anticipo quale squadra vincerà la Champions League. Il calciatore inglese dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, non ha dubbi. Saranno proprio i bianconeri, secondo il centrocampista, ad aggiudicarsi la coppa dalle grandi ...

Lazio - sabato c'è la Juventus : Strakosha studia i colpi di Ronaldo : I numeri di CR7 vanno oltre la scienza, i suoi tiri sono missili, nel 2014 ne ha scagliato uno a 132 km/h. Punizioni con l'effetto a scendere, rigori. Tutti sanno chi è Ronaldo, di cosa è capace, ...

Juventus - Cristiano Ronaldo scatenato : “voglio vincere la Champions League” : Esordio con successo per la Juventus nella gara di campionato contro il Chievo, buona prova per Cristiano Ronaldo ma è mancato il gol al fuoriclasse portoghese. “Voglio vincere la Champions con la Juve. Ci focalizzeremo su quella, con i miei compagni, ma senza ossessione, passo dopo passo, e poi vedremo: se quest’anno, l’anno prossimo o quello dopo… “, ha detto a Dazn. “L’obiettivo per il club è vincere il ...

Cristiano Ronaldo - che bel quadretto! CR7 - i suoi 4 figli e Georgina Rodriguez con la maglia della Juventus : Famiglia bianconera con record di like: Cristiano Ronaldo, i suoi quattro figli e Georgina Rodriguez con la maglia della Juventus su Instagram Cristiano Ronaldo sempre più bianconero. Cr7 ha infatti postato sul proprio profilo Instagram una foto della sua famiglia al completo, la compagna Georgina e i suoi quattro figli, Cristiano jr, i piccoli Alana Martina e i gemelli Eva Maria e Mateo in braccio, sulla terrazza della sua villa sulla ...

Napoli - Allan sfida Cristiano Ronaldo/ “Non può vincere lo scudetto da solo. Lotteremo con la Juventus” : Per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan, Ronaldo non può vincere lo scudetto da solo. Per questo il Napoli è destinato a essere anche quest'anno l'anti Juve(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:42:00 GMT)