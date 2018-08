Juventus | mani forti sul titolo Raggiunge un miliardo di capitalizzazione

Chievo-Juventus - Allegri : “Ringrazio Marchisio. Domani giocano Cancelo e Ronaldo” : Chievo-Juventus- Tutto pronto per il match inaugurale tra Chievo e Juventus. Allegri ha parlato in conferenza stampa, cogliendo l’occasione per salutare Marchisio dopo il suo addio ai bianconeri. “Domani GIOCA Cancelo…” Allegri ha così dichiarato: “Colgo l’occasione per ringraziare Marchisio, grande uomo e grande professionista. Per quel che riguarda il match di Domani giocano Ronaldo, Szczesny, ...

MILINKOVIC-SAVIC - Juventus O MILAN?/ Ultime notizie - domani Inzaghi annuncerà la permanenza alla Lazio? : Sergej MILINKOVIC-SAVIC è destinato a rimanere alla Lazio: Claudio Lotito chiede 120 milioni per il suo cartellino, anche la JUVENTUS e il Milan sembrano aver mollato la trattativa(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 22:08:00 GMT)

Juventus - domani la conferenza di Bonucci : TORINO - Otto giorni dopo il comunicato della Juventus che annunciava il suo ritorno 'a casa', domani, venerdì 10 agosto, Leonardo Bonucci verrà ufficialmente, ri,presentato al popolo bianconero. ...

Juventus - Favilli al Genoa : domani le visite mediche : Nuovo centravanti per il Genoa. Il club del presidente Enrico Preziosi è riuscito ad assicurarsi dopo un lungo inseguimento Andrea Favilli, che in serata ha chiuso l'accordo con il club rossoblù. ...

Juventus - Ronaldo mania : sold out le scorte di magliette che dovevano durare un anno : Per non parlare dell'effetto CR7 fuori dall'Italia, e nel mondo, dove i mercati asiatici e nordamericani sono pronti per essere conquistati. Più difficile, ora come ora, conquistare una sua maglietta.

Milan-Juventus - domani le visite mediche di Caldara : Bonucci in auto verso Torino : Milan-Juventus, si è conclusa la trattativa tra i due club, in tre cambiano maglia, Bonucci passa alla Juventus, Caldara e Higuain al Milan, un accordo sicuramente positivo per i rossoneri. In particolar modo i tifosi bianconeri delusi per la cessioni del difensore ex Atalanta, le visite mediche sono previste per la giornata di domani. Bonucci è partito in auto per raggiungere Torino mentre Higuain è atteso in serata a Milano. LEGGI TUTTE ...

Juventus - domani arriva Bonucci a Torino : i motivi del suo ritorno : Il difensore lascia il Milan dopo solo un anno: troppo forte il richiamo della Vecchia Signora, che ha perfino portato Bonucci a ridursi lo stipendio

Higuain e Caldara al Milan - Bonucci alla Juventus/ Ultime notizie - domani visite mediche per i neo-rossoneri : Higuain al Milan: accordo con la Juventus. Ultime notizie, Leonardo Bonucci-Mattia Caldara: scambio concluso, firme nelle prossime ore e annuncio in serata(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 21:19:00 GMT)

Cristiano Ronaldo atterrato a Torino/ Video - ultime notizie Juventus : domani il primo allenamento : Juventus, Cristiano Ronaldo torna a Torino. ultime notizie: oggi lo sbarco all'aeroporto di Caselle, domani il primo allenamento ufficiale per il neo-bianconero(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 21:21:00 GMT)

Juventus - sale la febbre CR7 : da domani si metterà a disposizione dei bianconeri : I tifosi della Juventus non vedono l'ora di vedere all'opera CR7 e già da oggi prenderanno d'assalto l'aeroporto per accogliere al meglio il loro nuovo fuoriclasse, il giocatore più forte del mondo, ...

Maxi-operazione Juventus-Milan - i bianconeri hanno il coltello dalla parte del manico : ecco perchè i rossoneri devono accettare le condizioni di Marotta e Paratici [DETTAGLI] : Il calciomercato in Serie A è sempre più caldo, dopo il colpo Cristiano Ronaldo della Juventus, adesso a tenere banco è la maxi operazione tra i bianconeri ed il Milan. Nelle ultime ore è circolata la voce di un accordo per lo scambio Bonucci-Caldara e l’arrivo al Milan anche di Higuain in prestito oneroso con diritto di riscatto, secondo notizie di CalcioWeb la situazione è leggermente diversa. Partiamo da due certezze, Bonucci ha ...

Juventus - torna Cristiano Ronaldo. Domani il poster in regalo con la Gazzetta : poster in regalo - La Gazzetta dello Sport è pronta a celebrare l'arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo con un regalo da non perdere. Domani, in regalo con il giornale in edicola, ci sarà anche un ...

‘Ndrangheta e curva della Juventus : l’ex ultras Fabio Germani condannato in appello a 4 anni e 5 mesi : Aveva introdotto il presunto esponente di una famiglia della ‘Ndrangheta agli uomini della Juventus. Per la procura generale lo aveva fatto sapendo di aver avvantaggiato gli interessi dalla malavita nel bagarinaggio e per questo la Corte d’appello di Torino ha condannato Fabio Germani, 43 anni, ex ultras bianconero che con i suoi modi affabili era entrato in contatto con calciatori, allenatori e soprattutto funzionari del club. L’accusa nei suoi ...

Dalla Germania : 'IL Borussia Dortmund punta Mandzukic'. Ma la Juventus dice no : ROMA - Le imprese della Croazia , vice campione del Mondo sconfitta solo in finale Dalla Francia , non sono passate inosservate ed ecco così che anche per Mario Mandzukic iniziano a prospettarsi ...