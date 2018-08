Jimmy Bennett rompe il silenzio su Asia Argento | ' Sono stato in silenzio per vergogna'

ASIA ARGENTO - PARLA Jimmy Bennett DOPO SMS DI TMZ/ Quando Sgarbi disse : "Lusingata dalla corte di Weinstein" : ASIA ARGENTO e lo scandalo sulle presunte violenze a JIMMY Bennet: arrivano gli sms di TMZ che la smentiscono. L'attrice si ritira da un festival in Olanda.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 23:11:00 GMT)

Patrizia De Blanck - frasi choc su Asia Argento e Jimmy Bennett/ “Come può una donna violentare un uomo?” : Patrizia De Blanck, frasi choc su Asia Argento e Jimmy Bennett a La Vita in Diretta: “Come può una donna violentare un uomo?”. E poi dimentica che a 17 anni si è minorenni...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 17:52:00 GMT)

Asia Argento non parteciperà più all'evento : l'attrice si ritira dopo lo scandalo Jimmy Bennett : FUNWEEK.IT - Sono giorni intensi e colmi di apprensione per Asia Argento , al centro dello spinoso scandalo Jimmy Bennett, sollevato dall'autorevole New York Times e avallato dal sito scandalistico ...

“Affaire” Asia Argento - Jimmy Bennett rompe il silenzio fornendo la sua versione dei fatti : Scandalo Asia Argento. Dopo la smentita dell’attrice a mezzo stampa, rompe il silenzio l’altro protagonista di questa vicenda: Jimmy Bennett. Dopo le prove pubblicate dal sito americano TMZ di uno scambio di sms dell’attrice con un amico, ecco che arriva la verità dell’altro protagonista. Asia Argento flat-out admits she had sex with 17-year-old Jimmy Bennett in these text messages sent to her friend … pic.twitter.com/kgoGJYWnD9 — ...

Chi è Jimmy Bennett : l'ex bimbo prodigio - che accusa Asia Argento di abusi sessuali : Classe 1996, occhi grandi e capelli scuri, ex bambino prodigio del cinema americano. Ecco, in stretta sintesi, l'identikit di James "Jimmy" Bennett, il giovane attore che ha accusato Asia Argento di molestie sessuali.Nato a Seal Beach, California, è giovanissimo quando inizia ad apparire in numerosi spot pubblicitari. Dopo i primi passi mossi in alcune note serie tv (The Guardian, Giudice Amy, CSI - Scena del crimine, Everwood), aveva ...

Jimmy Bennett rompe il silenzio : «Il trauma si è risvegliato quando Asia Argento si è dichiarata vittima» : Jimmy Bennett Il giovane attore Jimmy Bennett, che il New York Times ha rivelato essere l’accusatore di Asia Argento, la quale l’avrebbe risarcito con 380.000 dollari per averlo molestato sessualmente quando aveva 17 anni, non si nasconde più e vuota il suo sacco: “Nei giorni scorsi non ho fatto dichiarazioni perché ero addolorato e mi vergognavo che tutto questo fosse reso pubblico. All’epoca dei fatti ero minorenne e ...

Asia Argento accusata di molestie - Jimmy Bennett rompe il silenzio : “Fino ad oggi ho taciuto per dolore e pudore” : “All’inizio non ho raccontato la mia storia perché ho preferito gestirla in privato, insieme alla persona che mi aveva fatto del male”. Jimmy Bennett parla per la prima volta dopo dall’inizio dello scandalo sessuale in cui Asia Argento è accusata di aver abusato di lui quando ancora non era maggiorenne. “Ero minorenne all’epoca dei fatti – spiega su Instagram l’attore statunitense – e ho cercato di avere ...

Asia Argento - parla Jimmy Bennett : "Il mio trauma è emerso quando lei si è definita una vittima" : L'affaire Asia Argento - Jimmy Bennett continua a tener banco sui quotidiani USA. E' ancora il New York Times a pubblicare un nuovo capitolo della storia, ovvero la prima dichiarazione ufficiale dell'attore, oggi 22enne, che ha accusato Asia Argento di molestie, consumate in un hotel californiano nel 2013, quando lui aveva 17 anni e l'attrice 37. Un rapporto che la Argento ha fermamente negato in una sua dichiarazione, ma che avrebbe ...

