Jesolo | 15enne violentata in spiaggia Ultime notizie | aggressione alle 3 di notte | si

Jesolo - 15enne violentata in spiaggia da uno straniero : Mercoledì notte, sulla spiaggia di Jesolo, una ragazzina di 15 anni è stata violentata da uno straniero che l'aveva adescata in un locale, convincendola ad allontanarsi dai suoi amici e uscire fuori con lui. Gli amici si sono accorti solo a fine serata che la 15enne non c'era, l'hanno cercata in tutto il locale e l'hanno trovata solo in spiaggia, dove l'hanno sentita piangere e urlare, poi hanno chiamato il 113 e la vittima è stata portata in ...

Ragazza 15enne violentata da uno straniero a Jesolo : Mercoledì sera una giovane quindicenne in vacanza in una località balneare tra le più rinomate della costa veneta, è uscita insieme agli amici. In uno dei tanti locali di Jesolo frequentati dalla movida di turisti e residenti la Ragazza ha conosciuto uno straniero con il quale è uscita sulla spiaggia e al termine della serata gli amici, non trovandola, sono andati a cercarla: l’hanno trovata in lacrime, da sola, perché era stata violentata dal ...

Jesolo - 15enne violentata in spiaggia : la polizia cerca un giovane straniero : Era in vacanza con la famiglia la 15enne friulana che, mercoledì 22 agosto, è stata violentata sulla spiaggia di Jesolo, a pochi metri da piazza Mazzini. La ragazza aveva avuto il permesso dei genitori di passare una serata fuori con gli amici in uno dei locali del centro. La giovane, però, non si sarebbe trattenuta molto con loro. Dopo essere stata avvicinata da un ragazzo straniero l’ha seguito fuori, sull’arenile, dove poi è avvenuta la ...

15enne violentata in spiaggia a Jesolo. "Avvicinata da un giovane straniero" : Una ragazza 15enne residente in Friuli-Venezia Giulia sarebbe stata violentata mercoledì notte in spiaggia a Jesolo (Venezia). La vicenda, riportata oggi dal quotidiano Il Corriere del Veneto, avrebbe ancora molti aspetti da chiarire.La polizia sta infatti indagando sulla base dei racconti forniti dalla stessa ragazza, subito soccorsa dagli amici che, preoccupati per la sua assenza, erano stati attirati da grida e pianti. La giovane si ...

