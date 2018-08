Jennifer Hudson sarà Aretha Franklin

vanityfair

(Di venerdì 24 agosto 2018) Più che un funerale, una grande festa. L’ultimo saluto ad, portata via da un cancro il 16 agosto scorso, è stato programmato per il 31 del mese. Giorno in cui una sfilza di star prenderà il microfono per dare il proprio addio alla Regina del Soul. Le disposizioni della famigliahanno previsto, nel corso del funerale, più e più esibizioni.Stevie Wonder a cantare per primo, poi Faith Hill, Fantasia, Edward, figlio di, e, nel mezzo, tra le più varie stelle del gospel,. https://www.instagram.com/p/BmjHXgAgIPN/?hl=it&taken-by=iamjhud La cantante, che nel 2006 ha vinto un premio Oscar per il film Dreamgirls, è, forse, l’ospite più particolare dell’intera cerimonia funebre. Oltre il rispetto, la stima per una carriera artistica riuscita e piena, era un fil rouge umano a legare ad. La regina, vedendo nella...