Jaguar | la E-type elettrica non è più un sogno

Jaguar - La E-Type elettrica arriverà nel 2020 : Lhanno ammirata tutti in mondovisione, come coprotagonista del Royal Wedding dello scorso maggio, quando Harry e Meghan hanno lasciato il castello di Windsor. Il prototipo della Jaguar E-Type elettrica, a sua volta derivante dalla E-Type Zero rinata un anno fa grazie alla Jaguar Classic, diventerà presto realtà. Lo dimostra anche il passaggio a Pebble Beach, location ideale per un'auto iconica come questa, sospesa tra passato (il suo design ...