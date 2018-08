Jaguar - La E-Type elettrica arriverà nel 2020

quattroruote

: Cristiano Luzzago ci racconta un giaguaro di successo: la Jaguar E-type. - adrenaline24h : Cristiano Luzzago ci racconta un giaguaro di successo: la Jaguar E-type. - Auto21news : #JaguarLandRover ha approvato il lancio della conversione elettrica per i classici modelli E-type, di cui si occupe… - thexeon : Jaguar E-Type EV, tante emozioni, zero emissioni -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Lhanno ammirata tutti in mondovisione, come coprotagonista del Royal Wedding dello scorso maggio, quando Harry e Meghan hanno lasciato il castello di Windsor. Il prototipo dellaE-, a sua volta derivante dalla E-Zero rinata un anno fa grazie allaClassic, diventerà presto realtà. Lo dimostra anche il passaggio a Pebble Beach, location ideale per un'auto iconica come questa, sospesa tra passato (il suo design unico) e futuro (la trasformazione a elettroni, naturalmente). La Casa di Coventry non ha comunicato informazioni sui prezzi, ma sembra sempre più intenzionata a mettere in produzione il nuovo modello e anche a offrire la possibilità di trasformare la propria "storica" ai clienti che hanno la fortuna di possederne una. Sempre che siano disposti a sacrificare cilindri e pistoni dantan per far spazio a motore elettrico e batterie. La ...