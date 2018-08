Italo | trama cast e curiosità del film con Marco Bocci

tvzap.kataweb

(Di venerdì 24 agosto 2018) Il legame tra l’uomo e il cane, da sempre il suo migliore amico. Questa la relazione al centro di, ilin onda sabato 25 agosto alle 21.25 su Rai 1 per la regia di Alessia Scarso., trailerL’arrivo di, un cane randagio bonario, crea dapprima disordine e terrore nella piccola cittadina siciliana di Scicli. Tutti si oppongono all’idea di un cane che vaga per le strade ad eccezione di Meno, un saggio bambino di dieci anni. Solitario ed introverso dal momento della morte della madre, Meno si è chiuso in sé e solo l’amore incondizionato di un cane speciale comepotrà donargli l’amore e la forza di abbandonare il suo guscio, attraverso una serie di avventure che lo aiuteranno a crescere.è il protagonista dele interpreta il protagonista Meno da grande. L’attore sta per tornare sul ...