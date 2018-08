Italia | ministro Salvini denunciato istigazione odio razziale

Diciotti - Ue a Salvini-Di Maio : 'Minacce non aiutano'/ Ultime notizie - ministro Interno 'Prima gli Italiani' : Migranti su Nave Diciotti: sciopero della fame, ma il comandante "non c'è emergenza sanitaria'. Ue bacchetta Di Maio-Salvini, oggi vertice Bruxelles.

Cina-Italia : ministro Economia Tria dal 27 agosto in visita nel paese asiatico : Roma, 24 ago 11:58 - , Agenzia Nova, - Dal 27 agosto al primo settembre il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, effettuerà in Cina la sua prima visita ufficiale... , Com,

Terremoto Centro Italia - Ministro Bonisoli : salvata buona parte del patrimonio artistico : “Nel giorno del secondo anniversario del sisma che ha sconvolto il Centro Italia, il mio primo pensiero va alle vittime e ai loro familiari. Una delle mie prime visite ufficiali da Ministro è stata proprio nelle zone così duramente colpite, per testimoniare la vicinanza del governo a chi è stato messo a dura prova. Per quanto di nostra competenza, in questi due anni, la macchina del recupero e della messa in sicurezza dei beni culturali ha ...

Tragedia del Raganello - AIGAE : “Condividiamo le dichiarazioni del Ministro Costa. E’ necessario avere in Italia norme chiare” : “Condividiamo pienamente quanto dichiarato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in particolare sulla necessità di avere in Italia norme chiare. Il Turismo ambientale è realtà e fornisce un grande contributo alla crescita economica del Paese. Siamo disponibili a qualsiasi dialogo con il Governo”. Lo ha dichiarato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, la principale associazione del settore e ...

Nave Diciotti - Salvini : "Processate me. Cambia l'Italia o il ministro" : Fico: "Le persone devono sbarcare". La replica del vicepremier: "Fai il tuo mestiere". E sfida procura, premier e Capo dello Stato Nave Diciotti, sbarcati i minori. Indagine per sequestro di persona

TONINELLI - SELFIE SCATENA SOCIAL/ Forza Italia durissima : "Oltraggio a vittime Genova - Ministro si dimetta" : SELFIE di TONINELLI SCATENA SOCIAL e opposizioni: Renzi, "non riferisci in Parlamento e vai al mare?". La replica del Ministro, "mi fate ridere, seguo Genova e il Mit da qui"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 00:32:00 GMT)

Crollo ponte Genova - Ministro Toninelli : “I vertici di Autostrade per l’Italia devono dimettersi” : “I vertici di Autostrade per l’Italia devono dimettersi prima di tutto. E visto che ci sono state gravi inadempienze, annuncio fin da ora che abbiamo attivato tutte le procedure per l’eventuale revoca delle concessioni, e per comminare multe fino a 150 milioni di euro“: lo ha scritto su Facebook il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, in riferimento al Crollo del ponte Morandi a Genova. L'articolo Crollo ponte ...

SALVINI - "9 TERRORISTI DIRETTI IN Italia FERMATI IN TUNISIA"/ Ministro ironico : "Ma mica arrivano sui barconi.. : SALVINI, FERMATI 9 TERRORISTI DIRETTI in ITALIA: bloccati dalla Tunisia. Il Ministro ironico su Twitter, "alla faccia di chi dice che non arrivano sui barconi". E monta il caso Aquarius...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 12:05:00 GMT)

Paolo Becchi - l'allarme rosso : perché con il ministro Tria l'Italia non reggerà l'attacco finanziario : ... che lo stesso Tria dice che verranno scrupolosamente osservate? Ed ecco il gioco delle tre tavolette del ministro dell' economia. Da un lato vorrebbe intervenire sul cuneo fiscale rivedendo a ...

Il Ministro Moavero a Marcinelle : 'Anche gli Italiani furono migranti' : Il Ministro degli esteri italiano Enzo Moavero Milanesi ha presenziato ieri alla cerimonia per ricordare la tragedia di Marcinelle, in cui perirono, a causa di un incidente in miniera, 262 lavoratori, tra i quali vi erano oltre 130 minatori italiani, che erano emigrati in Belgio in cerca di lavoro e di una vita più soddisfacente. Moavero ha approfittato dell'occasione fornita dalle celebrazioni del disastro di Marcinelle per paragonare la ...

Migranti - la Lega contro il ministro Moavero : irrispettoso paragonare Italiani e clandestini : Tutto è partito dai 262 rintocchi della campana Maria Mater Orphanorum che ricordano al mondo il disastro avvenuto nella cittadina in Belgio, l'8 agosto 1956: 262 minatori, tra cui 136 italiani, ...

Egitto-Italia : Gran imam Al Azhar riceve ministro Moavero - focus su pluralismo religioso : Per combattere il terrorismo e altri problemi da cui è afflitta l'umanità c'è bisogno di tutte le forze e figure influenti nel mondo, ha aggiunto il ministro, secondo quanto riporta il comunicato. "...

Il ministro tedesco Seehofer "spera" di trovare un accordo con Roma per il rinvio dei migranti in Italia : Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, si è detto speranzoso che una svolta sia raggiunta in settimana con Italia e Grecia sul rinvio dei migranti già registrati in questi Paesi. Il leader della Csu bavarese ha detto di volere "chiarezza" nei prossimi giorni sulla possibilità di siglare un accordo. "I colloqui procedono in un buon clima", ha affermato parlando all'emittente Ard, "ma alla fine, i capi di governo ...

Il ministro Centinaio annuncia : "Faremo del 4 agosto una vera Notte Bianca del cibo Italiano" : Intervistato dal giornalista Paolo Massobrio , Centinaio ha sottolineato l'importanza di aver fuso nello stesso dicastero due dei settori più importanti per l'economia italiana: 'Il progetto, ...