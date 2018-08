Italia in Orbance

huffingtonpost

(Di venerdì 24 agosto 2018) Salvini ha quasi portato fuori l'fuori dallo spazio europeo, ed è pronto ora a spostarla verso quello del primo ministro ungherese Orban, cioè quel gruppo di paesi dell'Est riuniti sotto il nome di Visegrad che rappresentano al momento la più forte contestazione nazionalista e di destra all'Europa.Un passaggio, questo, che non dobbiamo sottovalutare. Potremmo essere davvero sulla soglia di uno snodo decisivo da cui sarà difficile il ritorno e che avrà conseguenze, almeno sul piano economico, non dissimili dall'inizio di un conflitto.Un conflitto che l'ha scarso potere di vincere. Perché se è stato Salvini che questa guerra ha fortemente voluto e infine provocato con il caso Diciotti, la sconfitta diplomatica che l'sconta, in queste ore, l'ha fortemente voluta e infine provocata anche l'Europa. A dimostrazione che il ...