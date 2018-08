Italia alla guerra con l' Europa

Atletica paralimpica - Europei Berlino 2018 : argento per l’Italia dalla staffetta 4×100 maschile T42-47/61-64 : Si arricchisce di una medaglia d’argento il medagliere dell’Italia dell’Atletica paralimpica agli Europei in corso a Berlino: a portarla è la staffetta 4×100 maschile T42-47/61-64. Emanuele Di Marino, Simone Manigrasso, Riccardo Bagaini e ed Andrea Lanfri cedono soltanto alla Germania. Sul traguardo infatti la formazione padrona di casa chiude in 41″42, record dei Campionati, mentre l’Italia è seconda in ...

Boxe - Mondiali Youth 2018 : Italia in difficoltà - altre eliminazioni al primo turno. Perdono Cavallaro e Alaoma : L’Italia prosegue in maniera fallimentare i Mondiali Youth 2018 di Boxe in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Oggi sono saliti sul ring due azzurri, entrambi impegnati negli ottavi di finale delle rispettive categorie, e sono arrivate due nette sconfitte per 5-0: sei azzurri sono stati convocati per la trasferta in terra magiara, cinque sono stati eliminati al primo turno e il sesto deve ancora debuttare (domani ...

Qualificazioni Us Open - Italiani alla ricerca di un posto in tabellone : vince Sonego - crolla la Paolini : Qualificazioni Us Open, Sonego ha superato nella notte il brasiliano Clezar superando il turno e sognando un posticino in tabellone Qualificazioni Us Open che entrano nel vivo in attesa del sorteggio del tabellone principale del torneo. Nella notte di gare sul cemento americano, la nostra Paolini è caduta sotto i colpi della Muchova, vedendo andare in frantumi il sogno di entrare in tabellone. Discorso diverso invece per Sonego tra gli ...

US Open 2018 - il tabellone degli Italiani. Gli avversari e il possibile cammino degli azzurri : Fabio Fognini dalla parte di Federer - urna benevola con Marco Cecchinato : Concluso il sorteggio del tabellone principale del quarto ed ultimo Slam stagionale, gli US Open di tennis. Sono cinque al momento, in attesa della conclusione delle qualificazioni, gli azzurri nel main draw: andiamo a scoprire cosa ha riservato loro la sorte al primo turno, ed il possibile cammino di ciascuno di loro. Paolo Lorenzi è nel primo quarto di tabellone e sfiderà all’esordio la testa di serie numero 16 del seeding, il britannico ...

Volley femminile - Gloria Cup 2018 : Italia sconfitta dalla Russia in amichevole - Egonu in panchina : L’Italia è stata sconfitta dalla Russia per 3-1 (18-25; 25-16; 25-17; 25-17) nella prima partita della Gloria Cup, torneo amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. A Belek (Turchia) le azzurre si sono ben comportate nel primo set dominando con grande autorevolezza ma successivamente hanno sofferto troppo in ricezione, subendo così il ritorno delle avversarie che hanno ...

Benedict Cumberbatch in Italia per il Festival di Venezia 2018? Un indizio fa pensare alla sua presenza : Benedict Cumberbatch in Italia? Stando a un indizio emerso online, l'attore di Sherlock e Doctor Strange dovrebbe presenziare alla 75esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. L'ipotesi è ancora da confermare, ed è emersa online solo qualche ora fa, creando grande panico tra i suoi fan. A dare l'annuncio, l'account ufficiale di Jaeger-LeCoultre, brand di orologi di cui Benedict Cumberbatch è testimonial. Al momento dalla pagina web della ...

WSJ : allarme Italia. Meglio scappare a gambe levate dai BTP? : ...e su questo concordano anche gli analisti di Unicredit i quali segnalano che i movimenti del debito italiano continuano ad essere guidati dalla fiducia generale del mercato dall'incertezza politica ...

L'Italia si ferma : economia al palo - traballa il piano del governo su pensioni e tasse : L'Italia in controtendenza rispetto alle principali economie dell'area euro: l'agenzia Moody's tagliato le previsioni di...

Pallavolo - il calendario delle partite dell'Italia ai Mondiali : esordio contro il Giappone : I Mondiali di Pallavolo inizieranno a Roma il 9 settembre, con la partita inaugurale Italia-Giappone. La diretta tv è prevista su Rai Due alle ore 19.30. Tutti gli incontri della Nazionale maschile azzurra di volley [VIDEO] saranno trasmessi in diretta e in chiaro sul secondo canale della Rai. I ragazzi di coach Gianlorenzo Blengini fanno parte della Pool A, insieme a Giappone, Belgio, Argentina e Slovenia. Nella prima fase, la Nazionale ...

Salvini : i minori possono scendere dalla Diciotti. Italia ha cuore : Roma, 22 ago., askanews, - 'I 29 bambini a bordo della nave Diciotti scendano: faccio un passo oltre, nonostante l'Europa vigliacca dorma. possono scendere adesso, l'Italia è un paese col cuore grande ...

Diciotti - Malta a Salvini : “Redistribuire i migranti? L’Italia non ci dà procedure e non ha preso la sua quota dalla Lifeline” : Il rimpallo delle responsabilità sullo stallo della nave Diciotti, ferma nel porto di Catania con 177 migranti a bordo, non si placa. “Prima di chiedere lo sbarco della Diciotti – aveva scritto martedì il ministro dell’Interno Matteo Salvini – sarebbe meglio alzare il telefono e chiedere spiegazioni a Bruxelles e agli altri governi europei” circa i 450 migranti sbarcati a luglio a Pozzallo e mai redistribuiti tra ...

Pallavolo – Ufficiale il roster del Club Italia CRAI Maschile 2018-2019 : Ritorna in Serie A2 la squadra Maschile del Club Italia CRAI, il roster Ufficiale Il Club Italia CRAI Maschile è pronto a fare il suo ritorno in Serie A2: dopo l’esperienza delle ultime tre stagioni, il team della Federazione Italiana Pallavolo, che riunisce i migliori giovani talenti del volley nazionale, calcherà nuovamente i campi della serie cadetta. Il Club Italia CRAI è espressione del progetto tecnico della FIPAV, nato nel 2008, che ...

“Italia venduta alla Russia!”. Il pesante attacco al Governo Salvini-Di Maio : Un’alternativa estera per far fronte, eventualmente, a un attacco. Un’ipotesi che ha già iniziato a circolare in rete dopo essere comparsa sui giornali e che ha scatenato polemiche a non finire, con gli attacchi al Governo subito comparsi sui social e tra i commenti pubblicati a margine dei vari articoli. L’idea è che il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, stia prendendo in considerazione la proposta di una ...