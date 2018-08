Irresistibile Honor 10 su HiHonor | fino al 25 agosto ad un prezzo incredibile

optimaitalia

: Irresistibile #Honor10 su HiHonor: fino al 25 agosto ad un prezzo incredibile - OptiMagazine : Irresistibile #Honor10 su HiHonor: fino al 25 agosto ad un prezzo incredibile -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Non riuscite a resistere all'idea di acquistare10? Aspettate allora di sentire il tipo di offerte che il produttore cinese ha riservato a coloro che decideranno di portarselo a casa entro il 25. Proprio ieri è partita una promozione davvero interessante, che consente di comprare su Hiil mitico10 ad unscontato, in tutte le versioni disponibili.Il modello con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, nelle colorazioni blu, grigia, nera e verde, ha un costo di 369.90 euro, mentre quella con 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (nelle nuance nera, blu e verde) vi costerà appena 399.90 euro. Questo si traduce nell'applicazione di 30 euro di sconto rispetto al listino originale per il primo esemplare, e di 50 euro per il secondo (quest'ultima opzione appare essere la più vantaggiosa, e quella cui molti utenti alla fine decideranno di cedere).Un ...