iOS 12 beta 10 agli sviluppatori e beta 8 pubblica

Xbox Game Pass : pubblicata l’app ufficiale per Android e iOS [Beta] : Le indiscrezioni si sono rivelate alla fine veritiere e Microsoft ha rilasciato l’app ufficiale dedicata all’abbonamento Xbox Game Pass per tutti gli smartphone Android e iOS. L’annuncio è arrivato ieri sera in occasione dell’evento Gamescom 2018 con il Colosso di Redmond che ha dichiarato di credere fortemente nel Game Pass e, basandosi sui feedback dei videogiocatori, ha deciso di sviluppare un’applicazione per i ...

Alle porte iOS 12 finale : beta 9 pubblicata per sviluppatori : Appena rilasciata la beta 9 per sviluppatori di iOS 12, la prossima major-release del sistema operativo della mela morsicata, che speriamo possa regalare più gioie che fastidi agli utenti. Purtroppo la situazione è sfuggita di mano ai developers di Cupertino con la beta 7, che sappiamo aver generato un cumulo di problemi non indifferenti a chi ha provato ad installarla, tanto da bloccarne la diffusione via OTA, cedendo subito dopo il posto alla ...

Battuta d’arresto per iOS 12 : problemi beta 7 disastrosa - le prossime mosse : Una valanga di problemi per iOS 12 nella sua beta 7 che ha avuto davvero breve vita. Nella giornata di ieri, il firmware è stato prima rilasciato per gli sviluppatori per poi essere invece ritirato nel giro di qualche ora. Per quale motivo e cosa sta succedendo al sistema operativo in prova? iOS 12 alla sua settima beta ha mostrato un numero imprecisato ma notevole di bug su tutti gli iPhone supportati, dai recentissimi iPhone X e iPhone 8 a ...

Elenco novità aggiornamento beta 5 iOS 12 su iPhone per sviluppatori : a quando la beta 4 pubblica? : La beta 5 di iOS 12 ha fatto capolino da qualche ora sugli iPhone degli sviluppatori iscritti al programma tester Apple. Le novità dell'ultimissimo firmware sperimentale non mancano e le elencheremo tutte in questo articolo e indicheremo pure i presunti tempi per il lancio della beta 4 per i tester pubblici. Partiamo proprio dalle novità della beta 5 iOS 12 (pure segnalate dal sito Appleinsider) che includono diversi cambiamenti di tipo ...

WhatsApp Beta inizia a ricervere la funzionalità per il controllo dei link mentre si prepara a sbarcare su KaiOS : WhatsApp Beta sembra essere pronta a ricevere la funzionalità di controllo dei link, mentre viene annunciato il suo arrivo su KaiOS. L'articolo WhatsApp Beta inizia a ricervere la funzionalità per il controllo dei link mentre si prepara a sbarcare su KaiOS proviene da TuttoAndroid.

Servito l’aggiornamento beta 4 iOS 12 : cosa cambia sugli iPhone supportati : Rilasciato per il download l'aggiornamento beta 4 iOS 12 agli sviluppatori. Il firmware sperimentale Apple compie un nuovo passo verso la distribuzione definitiva che, con ogni probabilità, avverrà a settembre. Ecco spiegato di seguito cosa cambia per la vasta carrellata di iPhone supportati (dall'ultimissimo iPhone X fino ad arrivare ai più che datati iPhone 5S). La terza beta iOS 12 aveva fatto capolino solo lo scorso 4 luglio includendo ...

Risolto un fastidiOSissimo problema Whatsapp con la beta 2.18.206 : le novità del 6 luglio : Emergono in queste ore alcune indicazioni molto interessanti per quanto riguarda Whatsapp, in riferimento alla beta 2.18.206 che proprio in queste ore si sta affacciando sul mercato per tutti coloro che hanno deciso di aderire al programma. In particolare, per quanto riguarda gli utenti Android, si parla molto di un nuovo aggiornamento destinato a dare continuità alle novità degli ultimi giorni, quando si è parlato della piccola rivoluzione che ...

Fulmineo l’aggiornamento beta 3 iOS 12 : i cambiamenti in atto su iPhone : Già disponibile l'aggiornamento beta 3 iOS 12 su iPhone compatibili. Procede di buona lena la fase di sperimentazione del nuovo firmware Apple che registra da qualche ora la sua terza versione appunto di firmware test per gli sviluppatori, esattamente a due settimane dalla precedente e dopo che il programma di sperimentazione ha raggiunto anche i tester pubblici. Quali sono i cambiamenti proposti? In generale possiamo dire che la beta 3 iOS ...

