Io | 15enne stuprata in spiaggia | caccia all' uomo

“Sono stata stuprata da due extracomunitari in pineta” - chiamata shock di una 15enne al 112 : La giovane in vacanza in Puglia ha raccontato tutto solo la mattina successiva quando si è svegliata in stato di shock in una tenda all’interno della pineta a Torre dell'Orso dove si era addormentata a causa dello stato confusionale. Nell'ambito degli accertamenti un ventiduenne richiedente asilo originario del Gambia è stato identificato e denunciato a piede libero dai carabinieri.Continua a leggere

Indonesia - 15enne viene stuprata dal fratello e abortisce. Condannata a 6 mesi : Condannata a sei mesi di carcere per aver abortito dopo essere stata violentata per otto volte dal fratello, succede ad una quindicenne in Indonesia che abortì in maniera clandestina al sesto mese di gravidanza, fuori tempo massimo per le leggi del paese. Anche il fratello di 18 anni verrà incarcerato per due anni con l’accusa di aver fatto sesso con una minorenne. La ragazza avrebbe abortito per evitare il giudizio dei vicini di casa con ...

