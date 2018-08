Inzaghi | ' Lazio a Torino senza paura'

Lazio - Inzaghi conferma la ‘lite’ con Lotito : “ecco cosa è successo” : Dopo il ko all’esordio contro il Napoli, altro match difficile per la Lazio, di fronte la Juventus. In conferenza stampa il tecnico Simone Inzaghi conferma la lite con il presidente Lotito (ecco il VIDEO): “Se ne è parlato molto ma questi confronti sono all’ordine del giorno nel calcio – le sue parole in conferenza stampa -. E’ successo perché pretendo molto, ma quello che conta è che i confronti siano costruttivi. La ...

Lite Inzaghi-Lotito - la verità dell’allenatore della Lazio : “io sono uno che pretende tanto” : Inzaghi fa chiarezza sulla ‘Lite’ con Lotito: le parole dell’allenatore della Lazio dopo la telefonata col presidente biancoceleste “La litigata con Lotito? Se n’è parlato tanto, ma i confronti tra allenatore e presidenti sono all’ordine del giorno. Io sono uno che pretende tanto da me stesso innanzi tutto, poi dalla squadra e dalla società. L’importante è che questi confronti siano utili e ...

Lazio - Inzaghi : 'Con Lotito un confronto normale. La Juve non è solo Ronaldo' : SU CRISTIANO RONALDO - 'Sarà un sorvegliato speciale, è il migliore giocatore al Mondo, ma ci saranno anche Dybala e Mandzukic. Dovremo guardare tutti, quest'anno hanno più qualità degli altri anni'. ...

Lazio - Inzaghi : 'Lite con Lotito? Confronto costruttivo per il bene del club' : Ha vinto le ultime edizioni del Pallone d'Oro e è il migliore giocatore al mondo, ma la Juventus non è solo Cristiano Ronaldo: ci sono Dyabala, Mandzukic e altri. La Juventus ha qualità maggiore ...

Juventus-Lazio - la conferenza di Inzaghi LIVE : LIVE 15:08 24 ago Com'è andata la discussione con Lotito? Si è parlato tanto di questo video, ma i confronti tra allenatore e presidente sono all'ordine del giorno nel calcio. Io pretendo tanto da me ...

Dibattito acceso tra Lotito e Inzaghi - la Lazio replica con un comunicato : Non è un buon momento in casa Lazio: i biancocelesti hanno perso la prima partita del campionato contro il Napoli all'Olimpico e sono chiamati ora a riscattarsi già sabato contro la corazzata Juventus. Una partita non semplice quella che si prospetta contro i bianconeri che giocheranno la prima partita del campionato in casa con un Cristiano Ronaldo voglioso di segnare e festeggiare davanti ai propri nuovi tifosi. Inzaghi in questo momento sta ...

