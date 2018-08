Inzaghi | La lite con Lotito? Ci abbiamo riso su

Lazio - Inzaghi conferma la ‘lite’ con Lotito : “ecco cosa è successo” : Dopo il ko all’esordio contro il Napoli, altro match difficile per la Lazio , di fronte la Juventus. In conferenza stampa il tecnico Simone Inzaghi conferma la lite con il presidente Lotito (ecco il VIDEO): “Se ne è parlato molto ma questi confronti sono all’ordine del giorno nel calcio – le sue parole in conferenza stampa -. E’ successo perché pretendo molto, ma quello che conta è che i confronti siano costruttivi. La ...

Lazio - scontro Lotito-Inzaghi : ecco il motivo della ‘lite’ telefonica : Nelle ultime ore caso in casa Lazio, sul web è circolato un VIDEO che riguarda un accesso confronto telefonico tra il presidente Lotito e l’allenatore Simone Inzaghi. “Decido io, non decidi te. Te lo sto dicendo in tutte le salse, io voglio avere la certezza di chi sta male e chi non sta male. Ti stai sempre a lamentare di tutto. Hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre”. Nel pomeriggio di ieri è ...