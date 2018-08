Inter | si allontana una pretendente per Joao Mario

MODRIC - IL REAL DENUNCIA L'Inter ALLA FIFA/ Ultime notizie : il croato 'allontana' i nerazzurri sui social : MODRIC, il REAL DENUNCIA L'INTER ALLA FIFA. Ultime notizie, il presidente Florentino Perez: comportamento illegale dei nerazzurri. Colpo di scena.

MODRIC - IL REAL DENUNCIA L'Inter ALLA FIFA/ Ultime notizie : il croato "allontana" i nerazzurri sui social : MODRIC, il REAL DENUNCIA l’Inter ALLA FIFA. Ultime notizie, il presidente Florentino Perez: comportamento illegale dei nerazzurri. Colpo di scena nella tarda serata di ieri(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 10:42:00 GMT)

Inter - Braida allontana Rafinha : "Resterà al Barça" : Dopo Modric, l'Inter vede allontanarsi anche l'obiettivo Rafinha. Il brasiliano sarebbe potuta diventare l'alternativa last minute al centrocampista del Real, ma a smorzare le voci riguardo a un ...

Inter - Braida allontana Rafinha : “non sarà ceduto dal Barcellona” : CALCIOMERCATO– L’Inter non acquisterà Rafinha, parola del ds del Barcellona, Ariedo Braida: “molto probabilmente si fermerà qui, – ha spiegato l’ex dirigente del Milan a Radio Sportiva – ha grandi qualità e giocate importanti. Veniva da una stagione travagliata ma è un giocatore che può fare la differenza, ha un piede dolce, quasi magico che ti fa vincere le partite”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Il Real e Mandzukic allontanano Modric dall'Inter : i nerazzurri continuano a sperare : Sono ore frenetiche sull'asso Madrid-Milano con l'Inter che attende con ansia di avere notizie positive da parte di Luka Modric. Il fuoriclasse croato in giornata dovrebbe incontrarsi con Florentino ...

Telenovela Modric : il croato si allontana dall’Inter - posa con la terza maglia del Real [FOTO] : Modric INTER– Il Real Madrid cerca di blindare il suo fuoriclasse croato anche via social. Come dimostra la campagna di presentazione della terza maglia per la stagione entrante – pubblicata sui canali ufficiali del club – che vede, tra le altre, la foto Luka Modric con indosso la nuova casacca color arancio. Un modo indiretto, scrivono i giornali spagnoli, per chiarire che il sogno croato resterà probabilmente tale per ...

Simeone allontana Vrsaljko dall'Inter? Il tecnico : 'Spero che il 6 agosto...' : Qual è la situazione di Vrsaljko? ' Siamo molto contenti di Sime, ha fatto un'ottima Coppa del Mondo, mostrando la sua capacità nel lato offensivo, dove è stato decisivo. Lo aspetto il 6 agosto e poi ...

Malcom si allontana dall'Inter : la cessione di Candreva potrebbe non bastare (RUMORS) : In casa Inter circola molto nervosismo dopo la sconfitta nell'amichevole contro il Sion. I nerazzurri sono usciti delusi dalla sfida con gli svizzeri, nella quale si è anche infortunato Nainggolan. Una squadra pesante quella in Svizzera: i giocatori potrebbero, però, aver pagato il carico di lavoro imposto da Luciano Spalletti. Dopo la sconfitta - come spesso succede - si è tornati a parlare di acquisti per rinforzare la rosa, che pareva essere ...