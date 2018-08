Insulti a Salvini | “come i topi” | “bullo” e “str” La battuta su Radio2 e gli attacchi

ANNUNCIO RAZZISTA ANTI-ZINGARI SUL TRENO/ Mamma di Raffaele Ariano contro Salvini : “Insulti guidati da Lega” : ANNUNCIO shock sul TRENO colpa della Lega? La madre dell'uomo che ha denunciato chiede l'aiuto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La risposta di Matteo Salvini.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Annuncio razzista sul treno - la madre di Ariano : 'Insulti guidati dalla Lega' Salvini : sciocchezze : 'Aggressione e linciaggio mediatico' subiti da Raffaele Ariano, il 32enne che ha denunciato l'Annuncio choc fatto su un convoglio di trenord contro gli 'zingari '. Lo denuncia la madre che ha scritto ...

Pistoia - nel centro che ospita i migranti. “Qui spari - Insulti e minacce di morte - siamo isolati. Salvini? Colpe anche Minniti” : Babukar Ndolo, Musa Keita e Ibrahim Makalow vengono dal Gambia e fanno parte del centinaio di migranti ospitati nel centro di accoglienza straordinaria (Cas) della parrocchia di Vicofaro a Pistoia. Hanno compiuto viaggi durati anni, sono stati detenuti e torturati nelle carceri libiche. Adesso studiano e sono impegnati nei progetti di formazione e di lavoro, come la pizzeria che apre ogni sabato sera, la sartoria e l’orto biologico. A una ...

Insulti choc a Salvini sul muro : "Sei un uomo pieno di m.." : Matteo Salvini è a Foggia dopo i due drammatici incidenti di sabato e lunedì in sono morti 16 migranti. Erano stipati in camioncini guidati da caporali che li portano nei campi per la raccolta estiva. ...

Foggia - Insulti choc a Salvini sul muro di fronte alla prefettura : Matteo Salvini è a Foggia dopo i due drammatici incidenti di sabato e lunedì in sono morti 16 migranti. Erano stipati in camioncini guidati da caporali che li portano nei campi per la raccolta estiva.Il ministro dell'Interno è voluto andare in Puglia per mostrare la volontà del governo di rispondere alla piagha del caporalato che, nonostante la legge prodotta due anni fa, è ancora una realtà in molte zone del Sud. Sul caporalato - ha detto il ...

Scritta di Insulti contro Salvini di fronte alla prefettura di Foggia : Sul palazzo di fronte alla prefettura di Foggia è comparsa una Scritta ingiuriosa nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini che arriverà nella cittadina nel primo pomeriggio per un vertice proprio in prefettura, dopo gli incidenti stradali avvenuti sabato scorso e ieri, 6 agosto, nel Foggiano, nei quali sono morti complessivamente 16 braccianti agricoli, tutti migranti che erano stipati in furgoncini.La Scritta con ...

Migranti - Madrid : “La politica di Salvini è brutale”. Il ministro : “Non rispondo a Insulti” : Il ministro degli Esteri spagnolo: "Salvini fa una politica non solo a spese della Spagna, ma di tutta l'Europa". IL vicepremier leghista: "Non rispondiamo a insulti da parte di governi e ministri favorevoli ad un'immigrazione fuori controllo".Continua a leggere

Migranti - Spagna attacca Salvini : 'Danneggia l'Europa'. La replica : 'Non rispondo a Insulti' : Salvini risponde così Alla constatazione del giornalista che anche la Germania sta realizzando una politica diversa dall'accoglienza dimostrata nel 2015, scaricando il lavoro su Turchia e Ungheria, ...

Migranti in piazza a Napoli : cori e Insulti contro Salvini : Centinaia di Migranti manifestano a piazza Garibaldi contro il razzismo in seguito al ferimento di un giovane senegalese colpito nel quartiere del Vasto da alcuni proiettili esplosi da due giovani ...

Gli antagonisti aizzano i migranti. In piazza volano Insulti : "Lega e Salvini m..." : sempre il solito schema. I facinorosi dei centri sociali nelle retrovie e in prima fila gli immigrati che sbraitano contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini e contro tutta la Lega in generale. E ...

'Reppati uno spinello' bufera social su Gemitaiz dopo gli Insulti a Salvini : 8 Non accenna a placarsi la bufera social scatenata negli ultimi giorni dall'inasprirsi dello scontro mediatico, in atto ormai da più di un mese, tra Gemitaiz e Matteo Salvini. Nelle ultime ore anche molte testate giornalistiche di portata nazionale hanno iniziato a documentare la diatriba, tra queste pure il Fatto Quotidiano. Il giornale diretto da Marco Travaglio per l'edizione cartacea e da Peter Gomez per quella on line, ha ...

Nina Zilli insulta Salvini in concerto "Vaffanc*lo!"/ Video ultime notizie : pioggia di Insulti per la cantante : Nina Zilli insulta Salvini a Comacchio. Video ultime notizie, il ministro dell'interno replica: “Mi offende con i soldi pubblici". La cantante ha rivolto impricazioni contro il leghista(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:10:00 GMT)

Salvini-Zilli - Insulti e scontro «Mi ha mandato a fanc...». Lei : cambierei solo le parole : Voce inconfondibile, presenza sanremese ormai assidua e pure personaggio televisivo, Nina Zilli è sicuramente una delle cantanti più amate dal pubblico nazionalpopolare , e non, di questa stagione, ...

Asia Argento passa agli Insulti : "Matteo Salvini merd…" : L"affare a due della querelle (e della querela) tra Matteo Salvini e Roberto Saviano, dopo aver visto l"intromissione, a difesa dello scrittore, di Laura Boldrini, adesso si becca pure l"intervento a gamba tesa di Asia Argento.Che, senza mezze misure, dà del pezzo di emme al ministro dell"Interno. Dove? Su Twitter. Perché? Per difendere l"autore di Gomorra e l"ex presidente della Camera. E perché alla figlia di Dario, il leader della Lega molto ...