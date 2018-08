Ingv a due anni dal sisma | avanti studi su pericolosità regione

Terremoto Centro Italia - l’Ingv : “La sequenza sismica durerà ancora due anni - sismicità di fondo troppo alta” : “Prima del 24 agosto 2016 la sismicità di fondo era molto bassa. Tutt’ora, dopo oltre 90mila eventi sismici, la sismicità di fondo è molto più alta di quella precedente al 2016, quindi per almeno uno o due anni continueremo ad avere una sismicità tale per cui la sequenza sismica nel Centro Italia non è terminata. Anche se il grosso dell’energia sembra essersi liberato, non possiamo escludere possibili recrudescenze”. Così ...