: Infortunio #Palacio, tegola #Bologna: gli accertamenti ed i tempi di recupero - CalcioWeb : Infortunio #Palacio, tegola #Bologna: gli accertamenti ed i tempi di recupero - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS – Infortunio per Palacio! Rischia Barak, Zielinski, #Donnarumma, Caldara, Berisha… - SOSFanta : ?? NEWS – Infortunio per Palacio! Rischia Barak, Zielinski, #Donnarumma, Caldara, Berisha… -

(Di venerdì 24 agosto 2018)– "Rodrigo, che in allenamento aveva accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra, è stato sottoposto ad esami, che hanno evidenziato una lesione. Idisono di circa 3 settimane". E' questo il comunicato ufficiale delsulle condizioni dell'attaccante, si tratta di unanon indifferente per il tecnico Filippo Inzaghi che dovrà rinunciare al calciatore per le prossime partite. E non è un buona notizia considerando tutti i dubbi del reparto avanzato del club rossoblu.