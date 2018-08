INFERMERIA Luiz Felipe | ecco quando è previsto il rientro

Lazio - il punto dall’INFERMERIA : brutte notizie per Luiz Felipe - non per Marusic : Luiz Felipe alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dal campo per le prossime gare della sua Lazio: il comunicato del club “Lesione di primo-secondo grado al soleo del polpaccio sinistro”. E’ il responso degli accertamenti effettuati dallo staff medico della Lazio sul difensore Luiz Felipe che nei prossimi giorni verrà monitorato clinicamente e sarà sottoposto a controlli strumentali. Per quanto riguarda ...