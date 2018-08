Incidenti in Montagna | trovato morto l’uomo disperso sul Monte Nevoso

Incidenti in Montagna : alpinista 76enne muore nel Cuneese : Questa mattina un alpinista è morto: è precipitato da una parete della Serriera dell’Autaret, in Valle Stura, nel Cuneese. Il 76ene è caduto per cause ancora da accertare da 2500 metri di quota. A lanciare l’allarme sono stati i suoi compagni di cordata, rimasti illesi e soccorsi dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese. I tentativi di rianimare l’uomo sono stati vani. L'articolo Incidenti in Montagna: ...

Una giovane austriaca di 25 anni è morta, precipitando per 50 metri dalle Torri del Vajolet nel gruppo del Catinaccio. La donna era di Wals vicino a Salisburgo. L'alpinista stava affrontando la salita assieme a un compagno di cordata. E' stato lui a dare l'allarme. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, i carabinieri e l'assistenza spirituale.

Incidente sulle Torri del Vajolet, nel gruppo del Catinaccio: un alpinista è precipitato ed è morto. L'uomo, questa mattina sarebbe precipitato per 50 metri. Sul posto il soccorso alpino, i carabinieri e l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites.

Un alpinista italiano è morto oggi mentre stava scalando la parete nord delle Grandes Jorasse, in territorio francese, alta 4.206 metri nel massiccio del Monte Bianco. Il 36enne sarebbe precipitato nel vuoto per circa 600 metri. Secondo il Peloton de gendarmerie de haute-Montagna l'alpinista italiano stava effettuando l'escursione in solitaria su uno dei percorsi più celebri dell'Alta Savoia.

Una raffica di interventi in Valtellina e Valchiavenna dei soccorritori per escursionisti in difficolta'. Tanti, negli ultimi tempi di vacanze estive, per soccorrere gli alpi-ciclisti. Ieri uno sportivo di 37 anni della provincia di Lucca salvato nel torrente, mentre praticava canyoning, nel territorio comunale di Gordona (Sondrio), mentre in serata 4 giovani di cui tre di nazionalita' straniera sono stati recuperati in Val di Mello

Incidente mortale sul Cervino: il soccorso alpino è intervenuto per il recupero di un alpinista caduto mentre percorreva la Cheminée, a 3700 metri di quota, a valle della Capanna Carrel. Il corpo dell'alpinista è stato recuperato da Air Zermatt e portato in Svizzera, per competenza territoriale. Il compagno di cordata, che è rientrato a Capanna Carrel per dare l'allarme, è stato portato a Cervinia dal Soccorso Alpino

Due persone sono morte oggi sul pizzo Adula, la vetta più alta del Canton Ticino. Lo rende noto la Polizia cantonale. Le vittime, entrambe residenti nel Mendrisiotto, sono due cittadini svizzeri di 56 e 47 anni. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano effettuando un'escursione nella zona dell'Adulajoch quando, per cause ancora da stabilire, sono caduti precipitando per una sessantina di metri e finendo in un crepaccio del

Recuperato dal Soccorso Alpino un escursionista rimasto ferito durante una gita in Valle Gesso, nel Cuneese: l'uomo, bloccato sul sentiero che conduce da San Giacomo di Entracque al rifugio Pagari', ha riportato fratture a entrambe le gambe. L'uomo è stato raggiunto verso le 4 del mattino e sul posto gli sono state prestate le prime cure. All'alba è decollata da Alessandria una eliambulanza che ha prelevato il ferito e lo

E' rimasto ferito un escursionista austriaco mentre faceva canyoning nella forra del Torrente Viellia, nel comune di Tramonti (Pordenone): l'uomo è disperso e le ricerche sono in corso. L'allarme è stato lanciato dal suo compagno di escursione, che ha chiesto aiuto ad un tecnico del Soccorso Alpino. Dopo un primo tentativo infruttuoso di individuazione dall'alto con l'elicottero della centrale operativa, si sono

identificata la vittima di un incidente in Montagna verificatosi nei giorni scorsi in val Ferret (Courmayeur), nel massiccio del Monte Bianco: si tratta di una ragazza di 29 anni, di nazionalità cinese e residente nel Regno Unito. La guardia di finanza di Entreves ha identificato il corpo, rinvenuto da un escursionista circa 50 metri a monte del bivacco Comino, a 2.500 metri di quota. La giovane era impegnata in un trekking intorno al Monte

Un escursionista è morto questo pomeriggio tra le località Sasso Stefani e Sasso Rosso nella zona della Valstagna, nel Vicentino: è precipitato nel vuoto mentre percorreva un sentiero con tratti esposti sopra salti di roccia. A dare l'allarme una ragazza che si trovava con lui. Una squadra del Soccorso alpino di Asiago ha raggiunto il posto, assieme a un elicottero: sono sbarcati un tecnico di elisoccorso e un medico, ma è stato solo

Grave incidente sul Cervino, a Colle del Leone, a quota 3600 mt: necessario l'intervento con l'elicottero per il recupero di un alpinista precipitato per alcune centinaia di metri. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trasportato a Cervinia.

Tratta in salvo dal Soccorso Alpino un'escursionista di Firenze: la 60enne stava percorrendo un sentiero montano tra Versilia e Garfagnana, ed è caduta per circa 50 metri. La donna camminava col marito ed è precipitata sul sentiero 132 tra Rocchette e Vergemoli: ha riportato un sospetto trauma toracico e ferite superficiali. Un'altra escursionista di Firenze è stata soccorsa per una caduta sulle Apuane, sul sentiero che collega

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico hanno tratto in salvo nella notte due escursionisti 20enni, un ragazzo e una ragazza, che avevano chiesto aiuto dopo essere stati colti dal buio in una zona impervia sul Monte Borgà, nel Pordenonese, a quota 1.700 metri. I due ragazzi sono stati accompagnati prima sul sentiero 381 e successivamente scortati al Rifugio Cava Buscada e poi con automezzo fuoristrada del CNSAS a valle.