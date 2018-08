In quattro col 34 | Kluivert | Younes | Diks e Sandler L' omaggio a Appie Nouri

Golf - European Tour 2018 : in quattro al comando del Czech Masters. Andrea Pavan è a un colpo di distanza : Sono in quattro al comando della classifica dopo il primo giro del D+D Real Czech Masters. È stato un giovedì particolarmente lungo all’Albatross Golf Resort di Praga, causa un temporale che ha interrotto il gioco per circa un’ora nel primo pomeriggio. Proprio dopo la pausa, la classifica è stata stravolta, con il belga Thomas Pieters, l’americano John Daly, l’inglese Callum Tarren e il malese Gavin Green che si sono ...

Sony presenta quattro nuovi colorati design del DualShock 4 per PS4 : Sentite il bisogno di portare un po' di sano colore nelle vostre sessioni di gameplay su PS4? Con la fine dell'estate pensate di dover rinnovare il guardaroba delle vostre periferiche di gioco? In questo caso arrivano buone notizie da Sony stessa, che oggi ha presentato quattro nuovi design per il DualShock 4, uno più fresco dell'altro.Dalla combinazione di accesi blu del modello "Berry Blue" al luminoso arancione del "Sunset Orange", fino al ...

Londra violenta - continua la guerra tra baby gang : un morto accoltellato e quattro feriti : Ancora sangue e ancora giovanissimi protagonisti della cronaca nera nelle periferie di Londra, dove nelle ultime ore si sono registrati due casi di accoltellamenti con un bilancio complessivo di almeno un morto e 4 feriti e l'arresto di sette persone, sei ...

Napoli - arriva l'ultimo colpo : in quattro con le valigie... : Domani la ripresa, oggi il mercato e sabato il campionato. Sono giorni caldi in casa Napoli, non solo dal punto di vista climatico. Ancelotti sta per mettere piede a Castel Volturno dove preparerà l'...

Per i lupi quattro gol al Pietramontecorvino. La Coppa Italia inizia col derby con l'Agnonese : CAMPOBASSO PIETRAMONTECORVINO 4-2 Campobasso: Pezzella, Antonelli, Del Prete, Diop, D'Orsi, Allocca, Da Dalt, Danucci, Branicki, Improta, Minchillo. All. Bruno Mandragora. Pietramontecorvino: Cercio,...

[L'inchiesta] Un incidente su quattro è colpa dello smartphone. La distrazione fatale che uccide : Ancora non sappiamo se la causa del grave incidente avvenuto a Bologna sia da imputare ad una distrazione o ad un colpo di sonno, saranno le indagini a chiarirlo. La polizia infatti acquisirà i ...

Sparatoria in Canada - quattro morti. Arrestato il presunto colpevole a New Brunswick : La polizia in New Brunswick, in Canada, ha reso noto che e’ rientrato l’allarme dopo la Sparatoria nella citta’ di Fredericton in cui quattro persone sono rimaste uccise, due delle quali sono poliziotti. Non sono pero’ stati diffusi ulteriori dettagli e non vi sono al momento indicazioni sul movente della Sparatoria. Il sospettato autore e’ stato Arrestato e sarebbe ferito, stando a fonti ospedaliere. Inoltre ...

Incidente Bologna : un morto e 145 feriti - quattro gravi ma non in pericolo di vita : E' di un morto e 145 feriti, tra cui quattro gravi ma non in pericolo di vita, il bilancio dell'esplosione e del violento incendio di ieri sul raccordo autostradale di Bologna, all'altezza di Borgo Panigale. I feriti gravi sono i pazienti ricoverati nei centri grandi ustionati a Parma e a Cesena. I numeri sono stati diffusi dall'Ausl di Bologna: la maggior parte delle persone che sono ricorse alle cure mediche sono ...

Ascoli Satriano. Incidente sulla 105 : morti quattro braccianti agricoli : Una vera e propria strage nel Foggiano: quattro morti e cinque feriti. E’ il drammatico bilancio dell’impatto tra un furgone

“quattro coltellate”. Lo trovano così - in una pozza di sangue. Dramma nella provincia italiana : Secondo gli accertamenti dei carabinieri avrebbero cominciato a litigare per futili motivi nell’abitazione sulla via provinciale alla periferia del paese. La discussione è quasi subito degenerata e dalle parole si sarebbe passato ai fatti. Neppure il tempo di parlare che il figlio che, stando alle prime indagini dei militari dell’Arma, avrebbe colpito il padre uccidendolo probabilmente con un coltello. Immediatamente sono arrivate le ...

Frosinone - lite in famiglia : uccide il padre con quattro coltellate : Dramma nella notte ad Esperia, dove una lite è finita in tragedia. Tutto è accaduto ieri sera poco dopo le 23,30 quando in una strada lungo la via provinciale che collega Esperia alla Superstrada ...

Truffa su contributi agricoli erogati dall'ARCEA Calabria - quattro persone indagate nel cosentino : CASSANO ALLO IONIO , COSENZA, - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari, in esecuzione di un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca anche per equivalente, emesso dal G.I.

Roma - traffico di rifiuti pericolosi gestito da clan bosniaco : quattro arresti e 19 indagati : Un clan bosniaco riciclava in maniera illecita i rifiuti pericolosi affidatigli dalle ditte italiane del quadrante est di Roma (e non solo). Il risultato finale più evidente erano le colonne di fumo nero che si elevavano dal campo rom di via di Salone a inquinare l’aria dei quartieri Ponte di Nona, Case Rosse e La Rustica. Quello meno visibile, la quantità imprecisata di liquidi sversati nei terreni circostanti e di materiale tossico ...

quattro anni dopo l'annuncio - Crackdown 3 è in difficoltà - articolo : Quando Dave Jones, uno dei creatori di Lemmings, Grand Theft Auto del primo Crackdown, è salito sul palco della conferenza Microsoft alla Gamescom 2015 per presentare le prime immagini della pre-alfa di Crackdown 3, ai giocatori è stata promessa un'esperienza multiplayer competitiva, open-world con scenari "distruttibili al 100%". È stato annunciato che, connettendosi con il Microsoft Cloud, Crackdown 3 avrebbe beneficiato di una potenza ...