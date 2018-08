In Italia sempre meno artigiani | cercansi elettricisti e idraulici

L'Italia fa paura ai mercati? No - è sempre la solita finanza : Un nuovo allarme è scattato in Italia: gli investitori stranieri scappano. In due mesi, ha rivelato la Bce, sono stati venduti Titoli di Stato, Bot e Btp, per 70 miliardi di euro.I mercati bocciano il ...

Analisti sempre più pessimisti su Italia : preparatevi al peggio : ... rischia di essere il punto di svolta in negativo, per l'intera economia tricolore. A rischio, attualmente, la fiducia sui mercati da parte non solo degli operatori ma anche delle agenzie di rating: ...

Capitani d'impresa : sempre meno giovani al comando delle aziende Italiane : Teleborsa, - sempre meno giovani al comando delle imprese italiane . Tra marzo 2013 e marzo 2018 le cariche di amministratore nelle imprese del nostro Paese sono cresciute di circa 48mila unità, ma ...

Matematici sempre più richiesti - in Italia raddoppiano le offerte di lavoro : Paul D’Arcy – Senior vice president di Indeed – Foto: Ufficio stampa Consiglio per gli adolescenti: se la volontà è trovare subito lavoro, è bene mettersi sotto con lo studio della matematica. Le metriche elaborate da Indeed, motore di ricerca globale dedicato al mondo del lavoro, parlano chiaro: i cervelli dal calcolo facile piacciono sempre di più alle imprese, che ne hanno continuo bisogno. Negli ultimi due anni, dal 2016 a ...

Tennis - Ranking ATP (20 agosto) : Rafael Nadal sempre in vetta - Djokovic scala la classifica - Fognini n.1 Italiano : Novak Djokovic è entrato nella storia. Il trionfo nel Masters 1000 di Cincinnati ha portato il serbo a completare il cosiddetto ‘Career Golden Masters”, ovvero aver vinto almeno una volta i nove 1000 in programma. Un risultato che solo Nole può vantare e che gli ha consentito di scalare la classifica, portandosi al n.6. --In vetta troviamo sempre lo spagnolo Rafael Nadal, assente a Cincinnati, a precedere di poco meno di 3000 punti lo ...

Vazquez - altro che Italia : 'Mi sono sempre sentito argentino' : Le parole rilasciate a TyC Sport, emittente argentina con sede a Buenos Aires , ulteriore motivo per dimostrarsi felici della chiamata della nazionale sudamericana, , lasciano davvero pochi dubbi: "...

Lo spettacolo più amato dagli Italiani resta sempre lo stesso. Le partite di calcio : Secondo l'Annuario della Siae 2017, lo sport è il comparto dello spettacolo capace di generare il maggiore volume d’affari: siamo sui 3 miliardi di euro (2.976.766.536,13 euro, per la precisione). Non è difficile immaginare quale sia lo sport trainante per tutta la categoria: stiamo parlando del calcio, che domina ognuna delle voci analizzate dalla Siae (eventi, ingressi, spesa al botteghino, spesa del pubblico e ...

Coppa Davis 2019 : la rivoluzione non favorisce l'Italia. Si giocherá sempre sul cemento? : Una delle competizioni sportive più antiche del mondo, che si è sempre mossa all'interno di paletti ben definiti e parsi invalicabili anche con l'avanzare delle stagioni, è stata totalmente ...

Crollo ponte Morandi a Genova - Autostrade per l’Italia : “Sempre adempiuto agli obblighi” : “In relazione all’annuncio dell’avvio della procedura di revoca della concessione, Autostrade per l’Italia si dichiara fiduciosa di poter dimostrare di aver sempre correttamente adempiuto ai propri obblighi di concessionario, nell’ambito del contraddittorio previsto dalle regole contrattuali che si svolgerà nei prossimi mesi. E’ una fiducia che si fonda sulle attività di monitoraggio e manutenzione svolte ...

Italiani sempre più rari nelle scuole : Ha dell'incredibile la nostra capacità di perderci a volte in un bicchiere d'acqua. Anzi, nel caso delle percentuali di alunni stranieri in rapporto a quelli Italiani, nel bicchiere d'acqua rischiamo ...

Nuoto : l’Italia più forte di sempre? Detti e Martinenghi torneranno abili e ai Mondiali 2019 di Gwangju il test della verità : E così gli Europei di Nuoto 2018 sono andati in archivio ed il trionfo italiano per quantità e qualità non è in discussione. Il Tollcross International Swimming Centre è stato teatro delle imprese degli azzurri in vasca, capaci di vincere, migliorarsi ed ottenere prestazioni di livello mondiale. Un aspetto da considerare tenendo conto che il fine ultimo sono sempre i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’aver espresso in acqua tempi da podio a ...