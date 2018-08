In arrivo su Switch le prime due stagioni di The Walking Dead

Diablo 3 : Eternal Collection è in arrivo su Nintendo Switch : Il leggendario GDR targato Blizzard renderà felici della sua comparsa anche i possessori di Nintendo Switch, il gioco giunge infatti sulla console ibrida della grande N in una particolare edizione, Diablo 3: Eternal Collection. La versione definitiva di Diablo III include tutte le funzioni e i contenuti di ogni espansione e aggiornamento, oltre a oggetti bonus in esclusiva per Nintendo Switch. Vediamo insieme tutti i dettagli in merito ...

Nintendo Switch vedrà l'arrivo di altri giochi targati Bandai Namco : Bandai Namco è molto interessata a Nintendo Switch e, a quanto pare, la compagnia ha intenzione di portare altri titoli sulla piattaforma di successo.Stando a quanto riportato da MyNintendonews, secondo Takashi Mochizuki di The Wall Street Journal, Bandai Namco continuerà a portare i suoi giochi su Switch. Tuttavia, viene sottolineato che la compagnia è consapevole del fatto che portare un titolo sull'ibrida richiede un lavoro ben diverso da ...

Broken Sword 5 : The Serpent's Curse è in arrivo per Nintendo Switch : Broken Sword 5: The Serpent's Curse sarà lanciato per Nintendo Switch il 21 settembre, come annunciato da Revolution Software e Ravenscourt.Come segnala Videogamer, la versione Switch del superbo gioco di avventura sarà distribuita con un sacco di nuove funzionalità, tra cui un film Behind the Scenes e un'interfaccia completamente nuova."Switch è meravigliosamente accessibile e le avventure offrono l'esperienza di gioco portatile ideale", ha ...

Rocket League : Ultimate Edition è in arrivo per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Arrivano ottime notizie per i fan di Rocket League e per chi ancora non ha mai provato il famoso gioco targato Psyonix e e Warner Bros.Infatti, grazie a un comunicato comparso sul sito ufficiale di Rocket League, apprendiamo che molto presto i giocatori potranno mettere mano a una nuova edizione retail, intitolata Rocket League: Ultimate Edition.Questa edizione del popolare titolo arriverà per PS4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 31 ...

Megaton Rainfall in arrivo su Switch - Xbox One - Oculus e Steam VR : Megaton Rainfall, l'action adventure disponibile dall'anno scorso su PS4 e PC sarà presto disponibile anche sulle altre piattaforme.Come riporta Gamingbolt, Pentadimensional Games ha dato la notizia tramite Twitter ed ha affermato che la versione PC supporterà il VR, verrà rilasciata il 9 agosto sull'Oculus Store e lo stesso giorno verrà reso disponibile il supporto alla Steam VR. La modalità VR supporterà i gesti e la modalità free roaming. Ma ...

Panic Button : per Nintendo Switch "ci sono una tonnellata di giochi in arrivo" : Panic Button ha rivelato di essere al lavoro e di avere più di una sorpresa in serbo per i giocatori di Nintendo Switch, riporta VG247.Come possiamo infatti vedere la casa di sviluppo che ha realizzato i porting di Doom e Wolfenstein II per Nintendo Switch ha dichiarato che vi sono una "tonnellata" di giochi in arrivo per la console ibrida di Nintendo.Buone notizie dunque per gli appassionati, conosciamo infatti tutti l'abilità di questi ...

Trailblazers : il titolo co-op arcade racing è in arrivo a settembre per PS4 e Nintendo Switch : Il publisher Rising Star Games ha annunciato oggi che Trailblazers, il rivoluzionario co-op arcade racing, sarà disponibile in edizione fisica per PlayStation 4 e Nintendo Switch a settembre. Il gioco sarà disponibile anche in versione digitale per Nintendo Switch per la prima volta.Per festeggiare, l'edizione fisica e digitale di Trailblazers per Nintendo Switch avrà dei contenuti extra, tra cui il nuovissimo racer "Boo's Dad" e una campagna ...

SNK 40th Anniversary Collection per Nintendo Switch è in arrivo a novembre : SNK 40th Anniversary Collection per Nintendo Switch arriverà il prossimo 13 novembre in Nord America e il 16 novembre in Europa, ha annunciato l'editore NIS America.Come segnala Gematsu, un'edizione limitata di $ 64,99 che include una copia del gioco, la colonna sonora "Nostalgic Music Collection", l'artbook "40th Anniversary Art Collection" e la collector's box sono attualmente disponibili per il preordine presso lo store online di NIS ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy riconquista la testa della classifica in UK dopo l'arrivo su Switch - Xbox One e PC : Crash Bandicoot N. Sane Trilogy torna a comandare la classifica software del Regno Unito a distanza di un anno, quando il titolo riscosse moltissimo successo con la sua pubblicazione su PS4.A quanto pare, la versione rimasterizzata di Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back e Crash Bandicoot 3: Warped sta riscuotendo consensi anche su altre piattaforme: il recente arrivo della raccolta su Nintendo Switch, Xbox One e PC, avrebbe ...