In aeroporto le autorità mi hanno chiesto di mostrare l' assorbente | la

(Di venerdì 24 agosto 2018) Da anni è abituata a controlli di sicurezza "extra" in, ma mai di questo tipo. Zainab Merchant, musulmana, laureata alla Harvard University e fondatrice del sito Zainab Rights, ha denunciato di essere stata sottoposta ad un trattamento imbarazzante: dopo un'ispezione accurata, le autorità ledil'. Merchant ha fatto presente che in quel momento aveva il ciclo, ma non c'è stato nulla da fare: alla fine si è dovuta piegare alla richiesta.Secondo la ricostruzione dei fatti, la donna stava per prendere un volo da Boston diretto a Washington DC, dove avrebbe dovuto partecipare ad un convegno. Si era presentata indue ore prima del normale: questo perché, da musulmana, dice di essere abituata ad una certa forma di diffidenza da parte delle autorità. Da almeno due anni, in, gli agenti della ...