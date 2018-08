Impresa Italia Under 16 È semifinale europea

Capitani d'Impresa : sempre meno giovani al comando delle aziende italiane : Teleborsa, - sempre meno giovani al comando delle imprese italiane . Tra marzo 2013 e marzo 2018 le cariche di amministratore nelle imprese del nostro Paese sono cresciute di circa 48mila unità, ma ...

Vela – Impresa storica per Ruggero Tita e Caterina Banti : i due italiani sono campioni del mondo Nacra 17 : Ruggero Tita e Caterina Banti sono campioni del mondo Nacra 17. Sei sono le classi qualificate per L’Italia a aTokyo 2020 L’impegnativa settimana del Campionato del mondo a classi unificate di Aarhus, in Danimarca si è conclusa con la vittoria del titolo iridato per Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza – CC Aniene), che si aggiunge al titolo Europeo vinto un mese fa e a quello italiano conquistato a marzo: è ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia cerca il salvataggio in extremis. Dossena ci prova - Tortu trascina la staffetta : serve l’Impresa per evitare la sindrome di Stoccolma : L’Italia si gioca il tutto per tutto agli Europei 2018 di Atletica leggera, l’ultima giornata ci offre le ultime chance per risollevare una spedizione fin qui deludente e in grande sofferenza. Gli azzurri hanno conquistato soltanto tre medaglie di bronzo e il rischio di chiudere senza nemmeno un oro (episodio successo soltanto a Stoccolma 1958) è sempre più concreto: il nostro movimento è sempre più in difficoltà e fatica a ...

Ginnastica - Europei 2018 : Impresa pazzesca di Nicolò Mozzato - Campione d’Europa all-around! Italia di bronzo con la squadra : Nicolò Mozzato ha confezionato un’impresa davvero pazzesca all’SSE Hydro di Glasgow e si è laureato Campione d’Europa nel concorso generale tra gli juniores. Si tratta di un successo incredibile per questo ragazzo classe 2000 che ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e si è messo al collo la medaglia d’oro al termine di una giornata campale che risolleva la nostra artistica maschile. Il veneziano ha totalizzato ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ITALIA MAGICA! E’ semifinale nel golf - Impresa pazzesca! Bertocchi di bronzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (venerdì 10 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Oggi i riflettori saranno puntati in particolar modo su Berlino dove si assegneranno ben nove titoli nell’atletica leggera mentre a Glasgow spazio ai tuffi, al triathlon e al golf oltre che alla ginnastica artistica con le gare ...

D’Annunzio e quel “Folle volo” su Vienna : cent’anni dopo l’Italia (dal Vittoriale in giù) celebra l’Impresa del poeta-soldato : Con la sua inconfondibile prosa, annunciò: “Il destino si volge. Si volge verso noi con una certezza di ferro”. Ricorrono oggi cent’anni esatti dal Volo su Vienna di Gabriele D’Annunzio, la più grande prodezza dello scrittore e bon vivant pescarese dopo “la beffa di Buccari” e prima di quella di Fiume. E l’Italia lo celebra, da Padova a Roma, passando per Casale Monferrato. A Gardone Riviera, in quel “Vittoriale degli Italiani” dove il ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Italia in cerca di un’Impresa disperata per andare in finale - Svizzera e Irlanda a caccia del primato : Un’impresa disperata attende l’Italia, impegnata nell’ottava e ultima tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli a Dublino (Irlanda). Gli azzurri hanno conseguito la salvezza matematica di un soffio, preservando a Hickstead appena 2.5 punti utili a garantirsi almeno il nono posto in classifica e a relegare in ultima posizione la Spagna, costretta a retrocedere in seconda divisione. Ma ...

Ginnastica - Europei 2018 : l’Italia juniores domina e incanta - il futuro è azzurro! Giorgia Villa e compagne per l’Impresa alle Olimpiadi 2020 : Un dominio schiacciante, una supremazia netta, uno strapotere eccezionale. L’Italia è stata letteralmente padrona del Vecchio Continente tra le juniores agli Europei 2018 di Ginnastica artistica: il gruppo costruito da Enrico Casella ha ribadito la propria forza e il proprio importante livello tecnico che avevamo imparato a conoscere nelle ultime stagioni. La classe 2003 è semplicemente fantastica e le 7 medaglie conquistate a Glasgow (4 ...

Nuoto - Europei 2018 : l’Italia si stropiccia gli occhi - bronzo della 4×200 sl! Le matricole firmano l’Impresa : L’Italia non smette di incantare agli Europei 2018 di Nuoto e chiude la giornata con il pesantissimo bronzo della staffetta 4×200 metri stile libero: un quartetto giovane e di matricole ha fatto saltare il banco, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha confezionato una prestazione ben al di sopra delle più rosee aspettative, fermando il cronometro su un ottimo 7:07.58 che potrebbe rappresentare il trampolino di lancio verso un ...

Ginnastica - CAMPIONESSE D'EUROPA! Italia - un sogno dorato! Demolita la Russia - Impresa azzurra. Giorgia Villa in trionfo nel generale : Per la cronaca la battaglia campale con la Russia è finita 161.063 a 160.363 , sette decimi di differenza che pesano oro mentre la Gran Bretagna è terza , 158.931, davanti a una deludente Francia , ...

Ginnastica - CAMPIONESSE D’EUROPA! Italia - un sogno dorato! Demolita la Russia - Impresa azzurra. Giorgia Villa in trionfo nel generale : La consacrazione definitiva, l’apoteosi più attesa, una pagina di storia che si scrive, un trionfo epocale che rimarrà negli annali della Polvere di Magnesio, un pomeriggio che segnerà un nuovo spartiacque per la Ginnastica artistica entro i nostri confini. L’Italia ha vinto l’oro a squadre tra le juniores agli Europei 2018: apoteosi pura all’SSE Hydro di Glasgow, lacrime di gioia in terra scozzese, una prestazione che ...

Hockey prato femminile - Ottavi di finale Mondiali 2018 : Italia per l’Impresa. Data - programma - orari e tv : L’Italia si è qualificata agli Ottavi di finale dei Mondiali 2018 di Hockey prato che si stanno disputando in Inghilterra. La nostra Nazionale ha sconfitto Cina e Corea del Sud guadagnandosi così un clamoroso passaggio del turno: si tratta di una vera e propria impresa per le azzurre alla prima partecipazione nella rassegna iriData dopo quasi mezzo secolo. L’Italia tornerà in campo martedì 31 luglio alle ore 18.00 per affrontare una ...

Europei U19 - Italia per l’Impresa! Finale contro il Portogallo - gli azzurri a un passo dal sogno : Kean e compagni per il trono : Ad un passo dal sogno, ad una sola vittoria dal tingere d’azzurro il cielo di Seinajoki, ridente cittadina in Finlandia dove oggi andrà in scena la Finale degli Europei U19 di calcio. L’Italia sfiderà il Portogallo in un atto conclusivo che si preannuncia scoppiettante e avvincente, una partita che mette in palio il titolo continentale di categoria: le due squadre cercano la gloria in quella che è la rivincita della Finale 2003 vinta ...