Ilva | il ministro teme la piazza Per gli esuberi sconti e incentivi

Ilva - TUTTE LE CONTRADDIZIONI DI Di MAIO/ Ultime notizie - Calenda : "Ministro ha capito che non più chiuderla" : ILVA, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di MAIO: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 22:54:00 GMT)

Carlo Calenda : "Alla fine Di Maio firmerà con Mittal". L'ex ministro dello Sviluppo economico risponde alle accuse di Di Maio su Ilva : "Di Maio ha messo su un circo, non un'azione di governo. Alla fine di questa sceneggiata si siederà al tavolo per firmare l'accordo con Mittal". Carlo Calenda, ex ministro dello Sviluppo economico, è l'imputato numero uno del "delitto perfetto" contro l'Ilva di Taranto evocato da Luigi Di Maio. accuse pesanti, quelle del nuovo titolare del Mise, che partono dalle criticità che sarebbero state evidenziate dall'Avvocatura ...

Ilva - lunedì l'incontro al Mise. Presiede il ministro dello Sviluppo Economico : il primo incontro dell'era Di Maio che ha come tema specifico l'occupazione ma la reazione dei sindacati non sembra improntata all'ottimismo -

Ilva : Di Maio - nessuna fretta di vendere - il piano ArcelorMittal non convince il ministro : Nulla di fatto al termine del maxi tavolo voluto dal ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio con i vertici di ArcelorMittal e 62 sigle tra associazioni ed enti locali. I miglioramenti proposti dal colosso dell'acciaio non sono stati ritenuti sufficienti dal vicepremier che ha affermato che "il governo non ha nessuna intenzione di regalare l'azienda al primo che passa"....Continua a leggere

Ilva - Taranto contro Di Maio : il ministro allarga il tavolo per non decidere : Di Maio allarga il tavolo chiamato a discutere il caso Ilva - ha invitato la bellezza di 62 delegazioni -, il sindaco di Taranto sente puzza di annacquamento e va su tutte le furie. Obiettivo dell’incontro convocato per domani, lunedì 30 luglio, è illustrare il documento con cui Arcelor Mittal - il colosso dell’acciaio capofila della cordata che si...

Ilva - scontro sul vertice convocato da Di MaioIl sindaco di Taranto : "Non andrò - è una sceneggiata" | Il ministro : "Non è club privato" : Il primo cittadino del Comune pugliese, Rinaldo Melucci, contro il ministro dello Sviluppo economico: "C'è solo un vuoto di proposte e di coraggio". Il vicepremier: "Tavolo aperto a tutti, non è club privato"

Ilva - Taranto contro Di Maio : il ministro allarga il tavolo per non decidere : Il sindaco Melucci attacca il "dilettantismo spaccone" del governo. All'incontro sull'ambiente invitate 62 sigle "tra loro anche i responsabili dell'assalto alla Prefettura"

Ilva : presidente della Provincia di Taranto e sindaci dell'area di crisi saranno a Roma Domani il confronto convocato dal ministro Di Maio. ... : ... guardando la realtà: ci sono 15mila famiglie, quelle dei lavoratori e c'è un'economia locale e nazionale che non possono continuare ad aspettare per conoscere qual è il futuro dello stabilimento ...

Ilva. Convocazione dei sindacati da parte del ministro Luigi Di Maio. La nota del segretario Uilm Taranto - Antonio Talò : ... guardando la realtà: ci sono 15mila famiglie, quelle dei lavoratori e c'è un'economia locale e nazionale che non possono continuare ad aspettare per conoscere qual è il futuro dello stabilimento ...

Ministro Di Maio - dopo l'Ilva - si occupi anche di Eni : Nei prossimi mesi il nostro paese, come il resto d'Europa, dovrà presentare un piano nazionale coerente con gli obiettivi del pacchetto di direttive europee su clima ed energia al 2030. Un impegno importante e vincolante, che segue lo storico accordo globale per la lotta ai cambiamenti climatici firmato a Parigi nel 2015.Nonostante il recente stop statunitense promosso dall'amministrazione Trump, la rivoluzione energetica programmata in ...

Ilva - ArcelorMittal non convince Di Maio. Il ministro tiene in piedi il doppio binario e rilancia la procedura sulla regolarità della gara : Insoddisfacente. Dopo un'ora e mezza di faccia a faccia con i vertici di ArcelorMittal, Luigi Di Maio si presenta nella sala stampa del ministero del Lavoro e manifesta tutto il suo scetticismo sul nuovo piano messo a punto dal gruppo indiano-olandese per entrare all'Ilva di Taranto. La brevissima dichiarazione affidata ai giornalisti è puntellata da espressioni che rendono chiaro come al ministro non bastino i nuovi impegni. Ecco ...

Ilva - Di Maio avvia il procedimento per annullare la gara. Oggi l'incontro tra il ministro e i vertici di Arcelor Mittal : Un procedimento disciplinato per legge e che durerà per 30 giorni. Previsto Oggi l'incontro tra il ministro e i vertici del gruppo siderurgico -

Gara Ilva - bufera su ministro Di Maio 'L'annullamento è una follia' Cantone - Anac - frena sul parere : ... vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia'Annullare la Gara sull'Ilva sarebbe una scelta nelle facoltà del ministro, ma dalle conseguenze drammatiche per i lavoratori e per l'economia ...

La voce della Politica Ilva - Parole ministro Di Maio pesano come un macigno - urge nuovo incontro : "Siamo ad un punto di non ritorno: i lavoratori dell'Ilva, dell'indotto e i cittadini non possono pagare un prezzo così alto in termini di occupazione e di ambientalizzazione". Lo dichiara il ...