Ilva | Di Maio | “L’annullamento della gara non è una questione chiusa Tra 15 giorni il

Ilva - Di Maio : 'Annullamento della gara non è questione chiusa. Il parere dell'Avvocatura sarà pubblico' : Luigi Di Maio torna a parlare dell'Ilva. 'La questione dell'Annullamento della gara non è finita. Per annullarla non basta che ci sia l'illegittimità, ci vuole anche un altro semaforo che si deve ...

Ilva - Di Maio : "Delitto perfetto" : "Abbiamo trovato il delitto perfetto, cioè una gara sicuramente fatta male che ha dei vizi e che per noi è illegittima". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ...

Caos Ilva - Calenda : “Di Maio circo - firmerà con Mittal”/ Ultime notizie - sindaco Taranto “scendiamo in piazza” : Ilva, il parere dell'Avvocatura di Stato sull'offerta di Arcelor Mittal. Di Maio: "Forti criticità, ma la gara non è nulla". Dal PD dura critica verso il Ministro da parte di Calenda(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Ilva - Di Maio tenta il bluff. Ma finisce spalle al muro : Se 'delitto perfetto' c'è stato in casa Ilva, ora gli occhi dei 14.200 dipendenti, dei sindacati, degli enti locali e del mondo dell'industria sono tutti in attesa del sequel. Cosa ne sarà di Taranto ...

Ilva - Calenda risponde a Di Maio : Delitto perfetto per il bene del Paese : Teleborsa, - "Di Maio ha promesso di chiudere l'Ilva come previsto nel "contratto di Governo. Poi però è arrivato al ministero, si è reso conto che chiuderla sarebbe stato un gigantesco disastro, e ...

Ilva - adesso Di Maio tratta con Mittal per “ri-legittimare” la gara : Il ministro dello Sviluppo chiede ulteriori garanzie sul piano ambientale e occupazionale: restano tre settimane per raggiungere gli obiettivi coinvolgendo il ministero dell’Ambiente e rilanciando il tavolo sindacale. Il 15 settembre scade la validità del contratto con l’aggiudicatario...

Di Maio fa scempio dell'Ilva e ci rende dipendenti dai tedeschi - dice Bentivogli : Roma . La gara è illegittima ma non possiamo annullarla , dice in sostanza il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Ma è normale che la più grande crisi industriale della più grande impresa ...

Ilva/ Di Maio e il delitto perfetto per colpire Calenda : Luigi Di Maio parla di delitto perfetto dello Stato sulla vicenda ILVA. In realtà è lui il primo a voler colpire il suo avversario politico e predecessore Carlo Calenda. GIUSEPPE SABELLA