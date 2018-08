Ilva - Calenda risponde a Di Maio : "Delitto perfetto per il bene del Paese" : "Di Maio ha promesso di chiudere l'Ilva come previsto nel "contratto di Governo. Poi però è arrivato al ministero, si è reso conto che chiuderla sarebbe stato un gigantesco disastro, e invece di dire ...

Ilva - Di Maio : “Stato ha commesso delitto perfetto”. Calenda : “Se la gara è viziata annullala” : Luigi Di Maio ha parlato in conferenza stampa per illustrare il parere dell'Avvocatura dello Stato sulla vendita dell'Ilva: "Mittal è sempre stata in buona fede. Il delitto perfetto lo ha fatto lo Stato creando una procedura piena di vizi e illegittimità". Calenda: "Il 'delitto (im)perfetto' è il tuo verso la nostra intelligenza".Continua a leggere

Ilva - Calenda : 'Di Maio ragazzino incapace - mi sta facendo irritare' : "Questo ragazzino incapace mi sta facendo irritare. Firma in gran segreto un piffero la notizia è stata diffusa e commentata da ogni media. Secondo non ha la più vaga idea dei numeri neanche quando ...

Tap - Di Maio : “Si ascoltino le comunità. M5S non ha cambiato idea”. Confronto con Calenda su Ilva? “Troppo tardi” : Un nuovo caso per il M5S e per il ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, nonché capo politico del M5S, Luigi Di Maio, dopo la contestazione subita dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a opera di attivisti “No Tap“. L’infrastruttura tanto contestata dalla popolazione locale verrà bloccata dal governo giallo-verde oppure verrà realizzata? “Come ha detto anche il ministro Moavero Milanesi, in Azerbaigian, ...

Caos Ilva - Forza Italia “Di Maio improvvisa”/ Salvini - “impensabile che chiuda”. Calenda - “M5s annulli gara” : Caos Ilva, Forza Italia attacca Di Maio: "il Ministro improvvisa, è indegno". Salvini, "impensabile che chiuda l'azienda". Ira Calenda, "M5s annulli la gara o è solo varietà"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:24:00 GMT)