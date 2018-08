Il Toro va alla conquista del Mamma Cairo

F1 - la Red Bull sceglie l'erede di Ricciardo : dalla Toro Rosso arriva Gasly : 'Sin da quando Pierre ha debuttato in Formula 1 con la Scuderia Toro Rosso ha dato prova di avere un indubbio talento, cosa che Red Bull aveva notato sin dai suoi primi passi nel mondo del motorsport'...

Del Toro : "Amo i personaggi oscuri con conflitti interiori. Vite al limite nate dalla letteratura" : L'attore è un killer in 'Soldado' e un galeotto in 'Escape at Dannemora' Era già stato in uno 007, Vendetta Privata, nel 1989,, ma il film della sua rivelazione, I soliti sospetti, è arrivato cinque ...

MoTorola Moto Z3 Play : ottimo schermo - buona fotocamera - ma il design soffre dei vincoli imposti dalla modularità : Per la terza generazione di smartphone modulari Moto Z Motorola decide di tenere fede alla parola data, garantendo anche con il Moto Z3 Play la piena compatibilità con tutti i moduli MotoMods fin’ora rilasciati, senza però rinunciare a portare sull’ultimo modello qualche novità. Il design del Moto Z3 Play non emoziona ma riesce a presentarsi rinnovato e svecchiato rispetto ai modelli precedenti, pur dovendone ...

Inter - Lautaro Martinez ‘insidia’ Icardi : ‘El Toro’ è già pronto per una stagione da protagonista e Spalletti pensa alla staffetta : Si avvicina l’inizio della stagione e le partite precampionato hanno dato già importanti indicazioni. Una squadra che si candida ad essere grande protagonista è sicuramente l’Inter, il club nerazzurro si è mosso in modo massiccio in ogni reparto, è stato ridotto il gap con le dirette concorrenti, l’Inter probabilmente può considerarsi inferiore solo alla Juventus. La difesa è solida dopo gli arrivi di Vrsaljko, De Vrij e ...

Fantacalcio : Meite - un Toro per Mazzarri. Fa comodo anche alla Magic : Urbano Cairo lo ha ripetuto spesso quest'estate, rimarcando i sacrifici fatti per il suo toro: "Ho speso 50 milioni di euro". Dieci di questi sono stati investiti su Soualiho Meite, roccioso ...

Paolo Fox/ Oroscopo - previsioni oggi 23 luglio 2018 : Toro alla ricerca della razionalità : Oroscopo di Paolo Fox, oggi lunedì 23 luglio 2018. previsioni segno per segno: Leone e Ariete con una Luna interessante, tutti gli altri segni zodiacali. Quali sono i segni al top?(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 17:40:00 GMT)

PAOLO FOX OROSCOPO/ Oggi 20 luglio 2018 : Toro occhio alla stanchezza e via ai sentimenti : PAOLO Fox, OROSCOPO Oggi 20 luglio 2018. Previsioni segno per segno: Sagittario, fine settimana in crescendo. Campanello d'allarme stanchezza per il Toro(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Mercato NBA - Toronto e San Antonio lavorano alla trade dell’estate : sul piatto DeRozan e Leonard : DeRozan e Leonard al centro della trade che sta animando il Mercato NBA in questa fase di stallo dopo l’attivissima free agency Al di là della free agency che ha regalato molte emozioni nella NBA, potrebbe esserci nelle prossime ore uno scambio davvero fragoroso. Toronto e San Antonio, secondo quanto rivelato da Yahoo sports, starebbero lavorando ad una trade che vede come protagonisti principali DeRozan e Leonard, due big assoluti. ...

Rita Dalla Chiesa - dedica alla figlia Giulia Cirese/ Primo compleanno dopo la morte del marito Massimo SanToro : Rita Dalla Chiesa fa una commovente dedica su Instagram alla figlia Giulia Cirese per il suo compleanno, il Primo dopo la morte del noto marito Massimo Santoro...(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:55:00 GMT)

Lamborghini Miura SVR : la supercar più bella di sempre restaurata dalla Casa del Toro [FOTO] : Il Lamborghini Polo Storico ha completato il restauro di una delle Miura più famose della storia, la Miura SVR, esibita sulla pista di Nakayama in Giappone in occasione della consegna al cliente E’ storicamente accertato che sono state solo 763 le Lamborghini Miura prodotte tra il 1966 ed il 1972 nello stabilimento di Sant’Agata Bolognese (Bo). Le Miura costruite al di fuori di Sant’Agata, invece, sono state molte di più, visto che numerosi ...