Il tedesco Oettinger minaccia | Sanzioni se l' Italia non paga

(Di venerdì 24 agosto 2018) Günther, commissario dell'Unione europea al Bilancio, non è mai stato tenero con l'. Anzi. Era stato lui che, all'indomani delle elezioni nel nostro Paese, aveva detto: i "mercati insegneranno aglini come votare". Unanemmeno troppo velata. Ora torna alla carica e, su Twitter, scrive: "Se l'rifiutasse dire i suoi contributi al budget Ue, sarebbe la prima volta nella storia dell'Ue. Questo avrebbe come conseguenza interessi sul ritardo deimenti. E una violazione degli obblighi dei trattati porterebbe a possibili ulteriori pesanti. #collaborazione-non-minacce".È la risposta dial governono che in queste ore ha assunto toni sempre più duri nei confronti dell'Unione europea a causa della gestione della nave Diciotti. Un'Unione europea che ha fatto orecchie da mercante alle propostene e che, anzi, ha provato a ...