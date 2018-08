Il super yacht con campo da tennis a bordo che ' ruba la scena' a Londra Il super yacht

Latona 50 metri – Il nuovo superyacht di CRN : Con grandi spazi open air e uno stile senza tempo, il nuovo superyacht CRN declina in 50 metri di eleganza e funzionalità una visione originale dell’arte nautica su misura L’arte nautica di CRN trova la sua massima espressione nel nuovo superyacht Latona 50 metri, che sarà presentato in world première al Monaco Yacht Show 2018 a fine settembre. Consegnato a maggio, l’ultimo capolavoro dell’Atelier italiano è stato costruito su misura per ...

Benetti Se77antasette - il super yacht che naviga nel futuro [GALLERY] : Dotato di una cupola in vetro, aree flessibili e una spa completa di tutto, questo super yacht ci catapulta in un modo e straordinario modo di concepire le crociere di lusso Benetti, uno dei più antichi cantiere navali italiani specializzati nella realizzazione di yacht di lusso, si è affidato alla creatività dello studio di architettura di Fernando Romero, FR-EE, per realizzare il Se77antasette, futuristica ed opulenta imbarcazione ...

Dilbar - il super yacht più grande e costoso del mondo conquista Capri [GALLERY] : Lungo 156 metri, il super yacht Dilbar è di proprietà del magnate russo di origine uzbeka Alisher Usmanov Gli yacht più desiderati e costosi del mondo iniziano a popolare i mari e le spiagge della nostra bellissima penisola come dimostra il recente arrivo all’isola di Capri (Na) del Dilbar che vanta il primato di essere lo yacht più lungo e costoso dell’intero globo. Lungo 156 metri e con una stazza di ben 16mila tonnellate, questo yacht ...