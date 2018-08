Il post shock del deputato leghista | Magistrati | toccate Salvini e veniamo a

Pallotta - la risposta shock a De Laurentiis : “cosa fumi lì a Napoli?” : De Laurentiis attacca, Pallotta risponde a tono: i presidenti di Napoli e Roma stanno vivendo un duello verbale a distanza “Cosa pensate stia fumando Aurelio De Laurentiis laggiù a Napoli? Se incontra di nuovo quell’uccellino, scoprirà che possediamo anche Barcellona e Bayern”. Il presidente della Roma, James Pallotta, replica così sull’account twitter in inglese del club giallorosso, alle parole del presidente del ...

Serena Williams - sconfitta shock : «Colpa della depressione post-partum» : Johanna Konta batte Serena Williams 6-1, 6-0. Il tabellone del Mubadala Silicon Valley Classic è impietoso: in 928 partite giocate, la campionessa statunitense – ex numero uno al mondo – non aveva mai perso aggiudicandosi soltanto un game. Ma alle radici della peggior sconfitta della sua carriera ci sono motivazioni che esulano dall’universo sportivo: «Ho passato una settimana difficile», spiega su Instagram la Regina della ...

Milan tagliato fuori - proposta shock del Chelsea alla Juventus : 55 milioni più Morata per Higuain e Rugani : Offerta irrifiutabile quella fatta pervenire dal Chelsea alla Juventus: 55 milioni più Morata per la coppia Higuain-Rugani, il Milan resta a guardare Con il ritorno di Higuain in Italia sembrava prevedibile un’accelerata per il suo passaggio al Milan, ma nella notte arrivano notizie poco rassicuranti per i tifosi rossoneri. Dopo giorni di silenzio, il Chelsea si sarebbe deciso a fare la sua mossa per regalare a Sarri due suoi ...

Insulti e commenti shock : Zaytsev aggredito sui social per un post con la figlia Sienna : La foto con la piccola Sienna inondata di commenti shock: Zaytsev insultato per una foto post vaccino L’argomento vaccini, come è ben noto, crea spesso discordanze di pareri, ma a volte si oltrepassa il limite, esagerando. Ivan Zaytsev, campione italiano di pallavolo, è stato infatti assalito da Insulti sui social dopo aver postato un tenero post insieme alla figlia. “E anche il #Meningococcoè fatto! Bravissima la mia ragazza ...

"Esci dalla UE" : la proposta shock di Trump a Macron secondo il Washington post - : Il presidente americano Donald Trump ha proPosto al capo di Stato francese Emmanuel Macron di uscire dall'Unione Europea, segnala il Washington Post riferendosi a fonti governative europee. Come ...

Mondiali Russia 2018 - shock Germania - impresa Corea del Sud : spettacolo Svezia - dominio contro il Messico e primo posto [FOTO e TABELLONE] : Mondiali Russia 2018 – Si sono concluse le gare valide per la fase a gironi del Girone F dei Mondiali in Russia del 2018, spettacolo da parte della Svezia (la squadra che ha eliminato l’Italia nello spareggio pre-Mondiale), successo nettissimo nel match contro il Messico, 0-3 che non lascia repliche, reti nella ripresa firmate ...

Argentina - adesso è il caos. Aguero shock contro Sampaoli nel post partita [VIDEO] : Lo spogliatoio dell’Argentina è nel caos dopo la clamorosa sconfitta 0-3 con la Croazia allo stadio di Nizhny di Novgorod in Russia: emblematiche le dichiarazioni di Aguero, sostituito dopo una brutta prestazione, nei confronti del ct Sampaoli rispondendo alla stampa Argentina nella mix zone dell’impianto russo. Un Mondiale iniziato male e che rischia di finire ancora peggio per la selezione Albiceleste. Ecco le immagini: Mondiali, ...