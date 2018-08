Il Papa a Dublino per le famiglie | con l’ombra dello scandalo abusi 

CRISTINA BERGOGLIO - LA PITTRICE CUGINA DI Papa FRANCESCO/ A Dublino una mostra dei suoi quadri : CUGINA alla lontana del PAPA , CRISTINA BERGOGLIO di professione PITTRICE e scrittrice, per una curiosa coincidenza sta tenendo una mostra di quadri a Dublino (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:13:00 GMT)

'Pentitevi dei peccati in pochi secondi' - mega 'confessionale' da 150 metri quadri per la visita del Papa a Dublino : ... ' L'Irlanda è cambiata molto dall'ultima visita del Papa - il matrimonio gay è legale, abbiamo abrogato l'ottavo emendamento, e persino segretamente acclamato l'Inghilterra nella Coppa del Mondo. Da ...

Bocelli : "Una gioia cantare a Dublino per il Papa" : Mi auguro di ricevere questo' Nell'impegno chiesto dal Papa alle famiglie di essere 'gioia per il mondo', Bocelli, infine, sostiene che anche la musica possa aiutare in questa sfida. ' Tutto ciò che ...