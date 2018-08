Il nuovo trailer di Naruto to Boruto | Shinobi Striker si focalizza sulle missioni

Il nuovo trailer di Suspiria di Guadagnino : ... sappiamo che l'attrice protagonista sarà Dakota Johnson , Cinquanta sfumature di grigio , e non mancherà Tilda Swinton, musa di Guadagnino fin dai suoi primissimi passi nel mondo della regia. Ci ...

Call of Duty WWII : nuovo trailer e dettagli per il DLC Shadow War : Il quarto pacchetto DLC per Call of Duty: WWII, Shadow War, è in arrivo la prossima settimana, il 28 agosto per PS4. In vista del lancio Activision ha rilasciato un nuovo trailer per mostrare ai fan quello che devono aspettarsi.Come riporta VG247.com, il DLC include tre mappe multiplayer, Airship, Chancellery e Excavation, oltre a una nuova missione War Mode e l'ultimo capitolo della saga Nazi Zombies.Airship è ambientata in una base nemica ...

Il nuovo trailer di Shadow of the Tomb Raider mostra come i giocatori possono trovare e sfruttare le risorse nell'ambiente : In vista del lancio di Shadow of the Tomb Raider il mese prossimo, Eidos Montreal e Square Enix hanno pubblicato diversi trailer per il gioco. Questi video hanno messo in risalto vari aspetti del gameplay o della tecnologia utilizzata per il titolo e ora ne è stato pubblicato un altro che evidenzia come i giocatori possano essere intraprendenti durante il gioco.come segnala Dualshockers, Shadow of the Tomb Raider sarà principalmente improntato ...

Rilasciato un nuovo trailer per The Bard's Tale IV : Barrows Deep : inXile Entertainment ha da poco Rilasciato un nuovo trailer dedicato a The Bard's Tale IV: Barrows Deep, il video mostra il nuovo dinamico combattimento a turni.Come riporta Gematsu, ecco le parole di inXile sull'argomento:"Il posizionamento potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte in The Bard's Tale IV: Barrows Deep. Ogni personaggio sarà dotato di abilità attive e passive, rendendo ognuno di essi un elemento importante della vostra ...

Il nuovo gameplay trailer di Call of Cthulhu ci immerge nell'inquietante villa Hawkins : Quello tratteggiato da H.P. Lovecraft è un immaginario estremamente affascinante che ha più volte influenzato parecchi videogiochi ma che allo stesso tempo ha ricoperto il ruolo da protagonista assoluto solo in una manciata di produzioni. Call of Cthulhu è un progetto molto interessante e potrebbe rivelarsi una piccola perla da non sottovalutare all'interno del panorama doppia A.In occasione della Gamescom 2018, Focus Home Interactive ha ...

Stormdivers dagli sviluppatori di Resogun sarà un Battle Royale : pubblicato un nuovo trailer : Housemarque, studio di sviluppo finlandese che si è fatto un nome negli anni grazie a titoli arcade come Resogun, Nex Machina e Super Stardust, ha colto l'occasione della Gamescom 2018 per tornare a parlare del suo nuovo progetto Stormdivers, che segnerà l'esordio dello studio nel genere dei Battle Royale.Gli sviluppatori avevano presentato il gioco all'inizio dell'anno come un'esperienza fortemente orientata al multigiocatore, ma non avevano ...

Warhammer 40.000 incontra XCOM nel nuovo trailer di Space Hulk : Tactics : Se vi considerate degli appassionati di Warhammer 40.000 e non avete perso neanche un episodio della serie XCOM, non potete assolutamente mancare di vedere il nuovo trailer di Space Hulk: Tactics, il nuovo strategico di Focus Home Interactive che torna a mostrarsi in occasione della Gamescom 2018.Come riporta Eurogamer.net, nel gioco prenderemo il controllo di una letale squadra di Space Marine nell'universo del gioco da tavolo Space Hulk di ...

Gamescom 2018 : il nuovo trailer di Spider-Man si focalizza sul combattimento : Dalla Gamescom 2018 continuano ad arrivare interessanti novità su attesi giochi e, a quanto pare, anche Spider-Man di Insomniac Games si è ritagliato un ruolo importante all'interno della manifestazione di Colonia.Come segnala Gematsu, l'attesa esclusiva PS4 è tornata a mostrarsi in un nuovo trailer che si focalizza sul combattimento. Il video, visibile qui di seguito, ci mostra anche diversi costumi e nuovi gadget.In altre notizie su ...

Video trailer del nuovo tour 2018 dei Negramaro nei palazzetti italiani - in autunno “un’altra festa insieme” : "Un'altra festa insieme": sarà questo il nuovo tour 2018 dei Negramaro nei palazzetti italiani, anticipato da un Video trailer che racchiude alcuni dei momenti più intensi dei recenti concerti negli stadi. La band di Giuliano Sangiorgi torna ad esibirsi nei palasport dopo il successo da record negli stadi italiani quest'estate, quando ha tenuto 6 date di fronte ad oltre 175.000 spettatori conquistando un importante primato: per la prima ...

Starlink Battle For Atlas protagonista di un nuovo trailer : Questo profondo open-world ambientato nello spazio sarà caratterizzato dalla Smart Building Technology che consente ai giocatori di assemblare e personalizzare le navicelle spaziali nel mondo reale. ...

Gamescom 2018 : il nuovo trailer di Fallout 76 si concentra sulla costruzione degli avamposti : In Fallout 4 questo sistema di crafting era già presente ma aveva un ruolo marginale nell'economia del gioco, mentre in Fallout 76 sarà fondamentale costruire ripari e rifugi insieme ai propri ...

Gamescom 2018 : il nuovo trailer di Fallout 76 si concentra sulla costruzione degli avamposti : Nel corso dell'episodio di Inside Xbox che Microsoft ha tenuto alla Gamescom 2018, Bethesda ha mostrato un nuovo trailer in stile Vault-Tec per Fallout 76, che si concentra questa volta sulla costruzione degli avamposti.In Fallout 4 questo sistema di crafting era già presente ma aveva un ruolo marginale nell'economia del gioco, mentre in Fallout 76 sarà fondamentale costruire ripari e rifugi insieme ai propri alleati. Grazie al modulo portatile ...

Gamescom 2018 : Battlefield V si mostra con un nuovo trailer incentrato sulle classi - la personalizzazione e molto altro : In questi minuti si sta svolgendo il programma Inside Xbox dedicato alla Gamescom 2018 e, per l'occasione, Microsoft ha dato spazio a Battlefield V.Nello specifico, è stato mostrato un nuovo trailer per lo sparatutto targato EA e DICE incentrato sulle classi, le squadre e le personalizzazioni a livello di abilità di armi e veicoli:Che ne dite?Read more…

The Sinking City : nuovo trailer e Dettagli : Estratto da una testimonianza datata 21 agosto 1932, ottenuta a Providence da H.P. Lovecraft come parte del caso “The Sinking City” Il Caso verrà riaperto il 21 marzo 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One The Sinking City: Documentazione con Trailer Prima di andare oltre, permettetemi di raccontarvi di Charles Winfield Reed. Quando lo incontrai, era appena arrivato al nostro ospedale dopo essere stato trovato, solo e come ...