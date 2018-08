Il nuovo studio sui pericoli del consumo di alcol

Tumori : allo studio un nuovo test del sangue che può rivelare il 95% delle neoplasie : Un nuovo test del sangue, descritto su “Nature Communications” e messo a punto da un team dell’università di Copenhagen, si basa su una versione sintetica di una proteina prodotta dal parassita della malaria usata come un magnete per “catturare” le cellule tumorali circolanti e scovare così la neoplasia: secondo il team di ricercatori, potrebbe essere in grado di rivelare il 95% dei Tumori. Quando 10 cellule ...

La macroalga che infesta i nostri mari - studio rivela un nuovo meccanismo che le favorisce : Ormai le specie aliene sono un 'danno' che porta a perdite di miliardi di euro in tutta l'Europa, per terra e per mare. Sono specie di fauna e flora arrivate qui attraverso importazioni incontrollate, ...

Ponti - nuovo studio su Castagnola. E in via Trieste camion off limits : Non possono circolare mezzi superiori a 2,5 tonnellate. Guidi: 'Rassicuriamo tutti, nessun problema di struttura'

Sclerosi Multipla : da Ferrara nuovo studio sulle giugulari : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Molecular Medicine uno studio italiano intitolato “Changes in expression profiles of internal jugular vein wall and plasma protein levels in multiple Sclerosis” (Cambiamenti nell’analisi di espressione della parete della vena giugulare interna e dei livelli di proteine plasmatiche nella Sclerosi Multipla). Nella Sclerosi Multipla nessuno aveva mai indagato prima la trascrittomica della ...

nuovo studio fa sognare i cacciatori di vita nello spazio : negli esopianeti l’acqua è più abbondante del previsto : Un modello teorico elaborato sulla base dei dati raccolti dal telescopio Kepler della NASA e dal satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea ha consentito di rilevare che negli esopianeti l’acqua potrebbe essere più abbondante del previsto: tra quelli che sono dalle 2 alle 4 volte più grandi della Terra, addirittura il 35% sarebbe composto per oltre il 50% da acqua. I risultati della ricerca sono stati presentati alla conferenza ...

Uomini e Donne/ Gemma e Giorgio "torneranno in studio e avranno un nuovo ruolo!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti e Gemma Galgani torneranno nel programma di Canale 5 ma potrebbero avere un ruolo tutto nuovo(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Arkane Studios lavorerà a qualcosa di nuovo : "Dishonored si sta riposando" : Con il discreto successo che produzioni come Prey e Dishonored hanno raccolto negli ultimi anni, Arkane Studios ha dimostrato il proprio talento nel confezionare avventure in prima persona estremamente coinvolgenti.Il lead designer del team, Ricardo Bare, ha potuto parlare del futuro dello studio in una intervista concessa a ">VG24/7 nell'ambito della QuakeCon 2018. Stando alle dichiarazioni di Bare, Arkane potrebbe presto proporre una delle ...

Crystal Dynamics si espande con l'apertura del nuovo studio Crystal Northwest : Crystal Dynamics, studio salito di recente alle cronache per aver lavorato al franchise Tomb Raider, ha annunciato oggi di aver aperto una nuova sede della software house a Bellevue, nello stato americano di Whashington, che prenderà il nome di Crystal Northwest.Il nuovo studio nell'area di Seattle apre i battenti oggi, e si occuperà in un primo momento di lavorare all'atteso progetto legato al franchise Avengers. Guidata dai veterani ...

Le mille identità della Gioconda. Un nuovo studio rivela chi era Monna Lisa : Stavolta non è un nuovo Leonardo, ma un'ulteriore ipotesi sul suo più famoso acuto, la Gioconda: il vero ritratto starebbe sotto quello che vediamo, ed eternerebbe Bianca Giovanna Sforza, la prima ...

nuovo studio sulla Sindone : "Macchie di vero sangue" : La Sindone di Nuovo oggetto di studio. La storica querelle sulla veridicità delle macchie di sangue era tornata d'attualità, ancora una volta, circa quindici giorni fa, quando erano emersi i risultati della ricerca di due studiosi italiani."Le macchie di sangue sulla Sindone di Torino sono false. A parte quelle in corrispondenza delle mani, che possono essere verosimili, le altre sembrano più frutto di pennellate artistiche". A sostenerlo, per ...

"Atlas" potrebbe essere il nuovo gioco di Studio Wildcard - gli sviluppatori di Ark : Survival Evolved : Come segnala PlayStation LifeStyle, sul canale YouTube di Studio Wildcard è comparso poco tempo fa un video accompagnato dalla didascalia "Atlas Internal Trailer 2 Final." Gli utenti che hanno visionato il filmato affermano che è stato rimosso pochi minuti dopo la pubblicazione, ma non prima della rapida azione di Internet: in men che non si dica, il video è stato copiato! Si può notare, infatti, che la qualità del trailer qui sotto sembra ...

Un nuovo studio potrebbe rivelare chi sono i costruttori di Stonehenge : Le ossa di persone sepolte a Stonehenge, morte e cremate circa 5mila anni fa, hanno svelato i loro segreti i resti di almeno 10 persone su 25, infatti, testimoniano che quegli individui non avevano vissuto sempre nel Wessex, ma che provenivano da oltre 100 miglia di distanza. L'esame delle ossa ha dimostrato che le caratteristiche potrebbero essere compatibili con le caratteristiche di genti originarie del Galles occidentale. Lo riporta ...

Cellulari e salute. nuovo studio shock : le telefonate danneggiano la memoria. : ... Una nuova ricerca che sarà certamente destinata a rilanciare una serie d'interrogativi sull'utilizzo, spesso abnorme, che si fa dei cellullari in un mondo iperconnesso come il nostro, avrebbe ...

Cellulari e salute. nuovo studio shock : le telefonate danneggiano la memoria : ... spesso abnorme, che si fa dei cellullari in un mondo iperconnesso come il nostro, avrebbe stabilito una connessione tra utilizzo e danni alla memoria specialmente tra i teenagers. Un'equipe di ...