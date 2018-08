Il Napoli risponde al sindaco | ' Offende la città e strizza l' occhio agli ultras'

Caso San Paolo - il Napoli risponde a De Magistris : ... del lavoro svolto dal presidente De Laurentiis nel territorio della città: l'attività svolta dal Napoli genera interesse nazionale e internazionale, crea posti di lavoro, produce un'economia indotta ...

Scudetto - Higuain e quella strana ‘richiesta culinaria’ di Ancelotti : Gattuso risponde a 360° alla vigilia di Napoli-Milan : Fra argomenti seri, come Scudetto e il ruolo di Higuain, e un po’ di ironia sul rapporto e le telefonate con Ancelotti, Gattuso risponde alle domande dei media nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Milan alla vigilia di della super sfida fra Napoli e Milan, l’allenatore rossoner Gennaro Gattuso si è presentato in conferenza stampa per rispondere alla domande dei media. Per il Milan sarà la prima sfida della stagione, ...

Napoli - Sarri risponde a De Laurentiis : “parla così perchè gli manco…” : Nelle ultime ore botta e risposta tra Maurizio Sarri ed il presidente De Laurentiis, prima le dichiarazioni del numero uno azzurro, poi la risposta dell’allenatore del Chelsea: “De Laurentiis parla molto di me perché gli manco. Lui, per adesso, non mi manca. È vero, non abbiamo vinto nulla a Napoli, ma abbiamo stabilito il record di punti del club a quota 91 e ci siamo qualificati due volte in Champions. Penso che Napoli e il ...

Tangenziale di Napoli - Pomicino risponde a de Magistris : 'Parole in libertà' : 'Parole in libertà che non meriterebbero neanche di essere commentate'. Così il presidente della Tangenziale di Napoli, l'ex ministro del Bilancio, Paolo Cirino Pomicino, commenta, quanto scritto in ...

LIVE Sassuolo-Inter - Serie A in DIRETTA : nerazzurri a caccia di sogni per rispondere a Juve e Napoli : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sassuolo-Inter, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Grande attesa per l’esordio dei nerazzurri in campionato, la già annunciata anti Juventus vuole incominciare al meglio la propria rincorsa verso il sogno tricolore e a Reggio Emilia partirà con tutti i favori del pronostico pur sapendo che i neroverdi non vanno mai sottovalutati. I ragazzi di Luciano Spalletti ...

Torino-Roma 0-0 LIVE - la squadra di Di Francesco prova a rispondere a Juve e Napoli : Torino-Roma – Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto i successi di Juventus e Napoli rispettivamente contro Chievo e Lazio continua il programma della prima giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Torino e Roma pronte a scendere in campo in un match che promette spettacolo. Ecco le scelte dei due allenatori, il tecnico Di Francesco si affida ad El Shaarawy. Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, ...

Ancelotti risponde alla Juve - 2-1 del Napoli sulla Lazio : Roma, 19 ago., askanews, - Buona la prima per il Napoli di Carlo Ancelotti che sbanca l'Olimpico e batte la Lazio 2-1. I partenopei ripartono dal gioco di Sarri, modulo 4-3-3 con Milik al vertice dell'...

Pallotta risponde per le rime a De Laurentiis : “che si fuma a Napoli?” : Le dichiarazioni del presidente del Napoli De Laurentiis hanno fatto rumore, il numero uno azzurro ha messo in dubbio la proprietà della Roma: “Io ho sempre il dubbio che il vero proprietario del Liverpool sia anche quello della Roma, un uccellino me lo ha detto nell’orecchio qualche anno fa. E se fosse così, cioè con una proprietà condivisa, non potrebbero fare la Champions”. Nelle ultime ore la pesante risposta del presidente della ...

Roma - Pallotta risponde con un tweet a De Laurentiis : 'Cosa ti fumi a Napoli?' : 'Cosa pensate stia fumando Aurelio De Laurentiis laggiù a Napoli? Se incontra di nuovo quell'uccellino, scoprirà che possediamo anche Barcellona e Bayern'. Il presidente della Roma, James Pallotta, ...

Napoli - De Laurentiis risponde alle curve dopo gli striscioni contro di lui : Napoli, De Laurentiis ha risposto ai suoi stessi tifosi dopo che questi ultimi hanno esposto striscioni duri contro il patron “Curva A e Curva B fanno il proprio mestiere, lo stanno facendo da anni, non sono allineati sulla nostra visione di un calcio universale e imprenditoriale. Ormai queste cose non mi sorprendono. La libertà di espressione va garantita, continuassero a contestare, viva la Curva A e la Curva B”. ...

Benzema troppo vecchio per il Napoli - il bomber risponde a De Laurentiis : “i numeri nove di fanno ammattire - sei pazzo!” : Benzema troppo vecchio per il Napoli? L’attaccante del Real Madrid risponde per le rime a De Laurentiis su Instagram “Io e Ancelotti siamo d’accordo, vogliamo solo giocatori giovani”, aveva risposto così Aurelio De Laurentiis alle domande sui possibili arrivi di Benzema e Di Maria al Napoli. Dichiarazioni che nascondono probabilmente difficoltà a far fronte alle richieste economiche di Real Madrid e PSG (in termini ...

Il Napoli risponde alla Juve : Di Maria : Il Napoli starebbe per risponde al colpo del secolo della Juventus, ossia Cristiano Ronaldo. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro sarebbe pronto a fare di tutto per strappare il talentuoso Di Maria al PSG. Dopo aver flirtato con Benzema , il club partenopeo avrebbe deciso di puntare sull'argentino. Sarebbe ...

Napoli - i tifosi sognano Cavani per rispondere a Ronaldo : la situazione : Ai microfoni di Fox Sport , Luis Cavani , padre del calciatore, pochi giorni fa non ha nascosto l'amore dell'uruguaiano per la città partenopea. Parole che si aggiungono a quelle del calciatore, che ...

Napoli - impossibile non rispondere al colpo Ronaldo : De Laurentiis diviso tra due bomber internazionali : Il Napoli prova a replicare al colpo Ronaldo piazzato dalla Juventus, gli obiettivi di De Laurentiis sono Benzema e Cavani Il colpo Ronaldo ha scosso il mercato internazionale, in particolare quello italiano, riuscito a mettere le mani sulla stella più luminosa del panorama mondiale. Acero/AlterPhotos/ABACA Un acquisto, quello messo a segno dalla Juventus, che sottolinea la crescita di una società che adesso punta dritta alla Champions ...