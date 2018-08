Il mondo che vorrei di Vasco Rossi in un video ufficiale dal VascoNonStop Live aspettando

Candele al posto delle case crollate. Gli abitanti di Amatrice : 'Ricordiamo un mondo che non c'è più' : Quel mondo ormai è finito ma non possiamo restare chiusi in casa a far finta di nulla', dice Sandra Piccioni, proprietaria dell'unica azienda ancora presente ad Illica, 'cooperativa rinascita 28', ...

Ponte Morandi - polemiche e macchinazioni. Siamo ancora lontani da un mondo migliore : Il mondo in cui varrebbe la pena di vivere è certamente quello in cui s’insegnasse a rispettare se stessi e gli altri, la gente contasse per ciò che è, non per quanto ha in denaro o influenza, gli imbroglioni fossero smascherati alla prima battuta, ciascuno potesse gestire come meglio crede il proprio destino mortale e le guardie accorressero dovunque un energumeno cerchi di mettere il morso al prossimo. Stando ai segni, tuttavia, sono ...

Carlo Cracco da MasterChef alla gara su Netflix contro i migliori chef del mondo : The final table : Carlo Cracco da Masterchef Italia, nonché dal suo leggendario 'living', allo show mondiale sull'alta cucina diffuso da Netflix. Un cooking show globale, con Carlo Cracco a sventolare la bandiera ...

Day 2 Europei di Atletica di Berlino : salgono a 8 le medaglie per gli azzurri. Tapia anche record del mondo : Grande giornata di gare allo Stadio Friedrich Ludwig Jahnsportpark di Berlino, per i colori azzurri. Nel pomeriggio arrivano a suon di tromba due ori e un record del mondo, un argento e tre bronzi. ...

Poliziotta allatta il figlio di una donna arrestata : lo scatto che fa il giro del mondo : Celeste Ayala ha fatto la cosa più naturale del mondo, almeno per lei: ha preso in braccio quel bambino che piangeva e l'ha...

Libera Caccia - Loretoni : 'Ma siamo su Scherzi a parte? Nel mondo venatorio umbro regna il caos' : ... Loretoni taglia corto: " Ma con i propri soldi, quelli cioè che derivano dai propri iscritti, un'associazione non può fare la propria politica? Ma veramente siamo ridotti al cannibalismo tra ...

Portogallo - il fesso italiano che sconvolge il mondo : com'è riuscito a farsi malissimo al museo : Un 59enne turista italiano in vacanza in Portogallo è finito in ospedale, a Porto, dopo essere caduto nell' installazione dell' artista contemporanea Anish Kapoor dal titolo 'Discesa nel limbo', in ...

MyPerformances - un sistema di certificazioni linguistiche basato su blockchain rivoluziona il mondo dell'istruzione : Il progetto è nato a Malta anche se l'ideatore è un italiano, perché l'isola dei Cavalieri è stata uno dei primi Paesi al mondo ad avere regolamentato le cryptovalute. La ICO del progetto ...

Iran : "Tra poche ore sveleremo al mondo un nuovo caccia" : Mercoledì prossimo, giornata nazionale in cui l"Iran celebra l"industria della Difesa del Paese, Teheran svelerà al mondo un nuovo caccia da superiorità aerea. È quanto ha dichiarato il generale di brigata Amir Hatami, citato dall'agenzia di stampa Fars. "sveleremo i sistemi progettati per il nuovo caccia che si alzerà in volo per le celebrazioni del National Defence Industry Day", ha detto il generale.Cosa potrebbe svelare l"Iran?Il generale ...

Papa Francesco : al Meeting di Rimini - "il cristiano non può rinunciare a sognare che il mondo cambi in meglio" : È ragionevole sognarlo, perché alla radice di questa certezza c'è la convinzione profonda che Cristo è l'inizio del mondo nuovo". "Non si tratta di ritirarsi dal mondo per non rischiare di sbagliare ...

Tra le 50 aziende più antiche del mondo - e tuttora in attività - : Dall'hotel più antico del mondo al Monte dei paschi fino alla pasticceria giapponese che è un colosso dei dolci: ecco le aziende più longeve della storia

Tra le 50 aziende più antiche del mondo (e tuttora in attività) : “Tutte le aziende nascono con la famiglia. Si tratta poi di vedere quanto durano”. La frase, o meglio la profezia, è dell’avvocato per antonomasia, Gianni Agnelli. Del resto, su 100 aziende solo il 30% sopravvive ai primi 5 anni di attività. Tuttavia esistono molte aziende, familiari e non, che sono riuscite a resistere per centinaia d’anni. Ne è un esempio proprio la Fiat. Nata l’11 luglio 1899 a Torino, oggi è un ...

Papa Francesco al Meeting di Rimini 2018/ "Ragionevole sognare mondo migliore perché Cristo è l'inizio" : Le parole di Papa Francesco per l'inizio del Meeting di Rimini 2018, XXXIX edizione: 'ragionevole sognare un mondo migliore perchè Cristo è l'inizio'.

"Il cristiano non rinuncia a sognare che il mondo cambi in meglio : ... perché una fede autentica implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di muovere la storia , come recita il titolo del Meeting. In tanti si domanderanno: è possibile? Il cristiano non ...